Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну президента Росії Володимира Путіна проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році
Про це пише Bloomberg.
"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться", - сказав Пісторіус та додав, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу Росії.
Зазначається, що Пісторіус зробив ці заяви під час презентації нової біографії Черчилля, якого він відзначив як сильного лідера з чітким баченням у важкі часи.
"Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - сказав міністр про Путіна.
- Пісторіус планує до осені 2025 року повернути обов'язковий призов в армію. Він розглядає впровадження шведської моделі призову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.99 Купівля 38.99Продаж 39.47
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе