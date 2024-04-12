Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером

Про це пише Bloomberg.

"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться", - сказав Пісторіус та додав, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу Росії.

Зазначається, що Пісторіус зробив ці заяви під час презентації нової біографії Черчилля, якого він відзначив як сильного лідера з чітким баченням у важкі часи.

"Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - сказав міністр про Путіна.