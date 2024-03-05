Пісторіус планує повернути обов'язковий призов до армії в Німеччині, – Spiegel

Про це пише Spiegel.

За даними видання, Пісторіус доручив до 1 квітня розробити модель військової служби, яка стане внеском у національну стійкість країни.

У планах міністра – повернути військову службу до осені 2025 року, пише ЗМІ.

Також, за інформацією журналістів, Пісторіус під час робочого візиту до країн Скандинавії 5 березня планує дізнатися більше про модель військової служби у Швеції.

Обов’язкова військова служба знову запроваджена у Швеції з 2017 року. Там усі випускники шкіл проходять збір, після чого армія відбирає чоловіків і жінок, які підходять для військової служби. За останні роки Швеції вдалося зібрати достатньо добровольців для збройних сил, зазначають журналісти. При цьому вони сумніваються, що така модель призову підійде для Німеччини. Якщо застосувати цю модель, то бундесвер мав би щороку навчати 40 тис. військовослужбовців. У військах для цього не вистачає казарм і тренажерів. Реалістичною цифрою було б 3000 або 4000 призовників, сказав Пісторіус на заході в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.