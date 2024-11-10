Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер таємно відвідав Росію, - ЗМІ

Про це інформує The Times of Israel.

За оцінками експертів, цей візит є частиною більш масштабних зусиль Ізраїлю, спрямованих на встановлення тривалого припинення вогню в Лівані. Враховуючи значний вплив Росії на ситуацію в Сирії, її залучення до переговорів щодо припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" може стати вирішальним фактором у запобіганні подальшого озброєння цього проіранського угруповання.

Офіційні представники міністерства стратегічних справ Ізраїлю, на запит The Times of Israel, відмовились коментувати цю інформацію.

Крім того, у виданні нагадали, що 24 жовтня в Ізраїлі перебувала російська делегація. За даними джерела в офісі прем'єр-міністра Нетаньягу, візит не мав стосунку до заручників, утримуваних ХАМАС у секторі Гази.