Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер таємно відвідав Росію, - ЗМІ
Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер таємно відвідав Росію минулого тижня для перемовин щодо врегулювання конфлікту в Лівані
Про це інформує The Times of Israel.
За оцінками експертів, цей візит є частиною більш масштабних зусиль Ізраїлю, спрямованих на встановлення тривалого припинення вогню в Лівані. Враховуючи значний вплив Росії на ситуацію в Сирії, її залучення до переговорів щодо припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" може стати вирішальним фактором у запобіганні подальшого озброєння цього проіранського угруповання.
Офіційні представники міністерства стратегічних справ Ізраїлю, на запит The Times of Israel, відмовились коментувати цю інформацію.
Крім того, у виданні нагадали, що 24 жовтня в Ізраїлі перебувала російська делегація. За даними джерела в офісі прем'єр-міністра Нетаньягу, візит не мав стосунку до заручників, утримуваних ХАМАС у секторі Гази.
- 9 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення пускових установок руху "Хезболла" у Лівані, з яких бойовики обстрілювали ізраїльські міста.
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