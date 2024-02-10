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Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився, що його називають другом Путіна

10 лютого, 2024 субота
15:17
Світ Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився на те, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна"

Про це пише 24.hu.

За його словами, уряд часто "порушує важливу справу, а інші діють так, ніби нічого не сталося". Сійярто наголосив, що це свідчить про те, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань, а ситуація погіршується.

"Якщо ми висуваємо таку вимогу, відповідь полягає не в тому, щоб обговорити це, вивчити, як знайти рішення, а наклеїти на нас ярлик друзів Путіна, пропагандистів Кремля чи, можливо, російських шпигунів", - сказав міністр закордонних справ.

Він також додав, що уряд Угорщини завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, що "можливо завдяки унікальній політичній стабільності в країні".

  • В середу, 7 лютого, Європейська комісія (ЄК) розпочала  процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" та покликаний замовкнути урядову опозицію на період виборів.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Угорщина
Війна з Росією
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