Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився, що його називають другом Путіна

Про це пише 24.hu.

За його словами, уряд часто "порушує важливу справу, а інші діють так, ніби нічого не сталося". Сійярто наголосив, що це свідчить про те, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань, а ситуація погіршується.

"Якщо ми висуваємо таку вимогу, відповідь полягає не в тому, щоб обговорити це, вивчити, як знайти рішення, а наклеїти на нас ярлик друзів Путіна, пропагандистів Кремля чи, можливо, російських шпигунів", - сказав міністр закордонних справ.

Він також додав, що уряд Угорщини завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, що "можливо завдяки унікальній політичній стабільності в країні".