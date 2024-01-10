Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості, - ЗМІ

Про це повідомляє Kurier.

Зазначається, що минулої суботи, 8 грудня, Бруннер використовував свій службовий автомобіль BMW 7 для приватної поїздки і перевищив швидкість.

Міністр їхав зі швидкістю понад 130 км/год за обмеження у 80 км/год. Як пише видання, поліція зупинила Бруннера на автомагістралі долини Рейну (А14) в районі розв'язки Дорнбірн-Зюд.

Перевірка на вміст алкоголю в крові не проводилася, оскільки таких підозр не виникло.

У мінфіні Австрії заявили, що Бруннер "шкодує про цей інцидент".