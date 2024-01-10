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Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості, - ЗМІ

10 січня, 2024 середа
10:13
Світ Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер

Австрійського міністра фінансів Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху

Про це повідомляє Kurier.

Зазначається, що минулої суботи, 8 грудня, Бруннер використовував свій службовий автомобіль BMW 7 для приватної поїздки і перевищив швидкість.

Міністр їхав зі швидкістю понад 130 км/год за обмеження у 80 км/год. Як пише видання, поліція зупинила Бруннера на автомагістралі долини Рейну (А14) в районі розв'язки Дорнбірн-Зюд.

Перевірка на вміст алкоголю в крові не проводилася, оскільки таких підозр не виникло.

У мінфіні Австрії заявили, що Бруннер "шкодує про цей інцидент".

  • У серпні в Австрії сталася ДТП за участі сім'ї з України, внаслідок якої загинула 6-річна дитина.
транспорт
Австрія
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