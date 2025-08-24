Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України

Про це повідомило міністерство закордонних справ Італії.

Зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликана канадським головуванням, відбудеться сьогодні о 14:00 (15:00 за Києвом).

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Рим залишається відданим підтримці Києва у відстоюванні суверенітету та пошуку справедливого і тривалого миру у тісній координації зі США та європейськими партнерами.

За його словами, ця зустріч стане нагодою підбити підсумки переговорів лідерів G7, які пройшли 18 серпня у Вашингтоні, та обговорити подальші кроки задля досягнення миру в Україні.

"Сьогодні ми віддаємо шану силі та мужності українського народу та армії, які вже понад три роки непохитно захищають свою незалежність, свободу та національну ідентичність", – наголосив міністр.

На знак солідарності з Україною фасад будівлі італійського МЗС у Римі — Палаццо Фарнесіна — підсвітять кольорами українського прапора. Подібна акція пройде й біля Колізею.