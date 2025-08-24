Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
У суботу, 24 серпня, міністри закордонних справ країн Великої сімки зберуться на віртуальну зустріч з нагоди Дня Незалежності України
Про це повідомило міністерство закордонних справ Італії.
Зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликана канадським головуванням, відбудеться сьогодні о 14:00 (15:00 за Києвом).
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Рим залишається відданим підтримці Києва у відстоюванні суверенітету та пошуку справедливого і тривалого миру у тісній координації зі США та європейськими партнерами.
За його словами, ця зустріч стане нагодою підбити підсумки переговорів лідерів G7, які пройшли 18 серпня у Вашингтоні, та обговорити подальші кроки задля досягнення миру в Україні.
"Сьогодні ми віддаємо шану силі та мужності українського народу та армії, які вже понад три роки непохитно захищають свою незалежність, свободу та національну ідентичність", – наголосив міністр.
На знак солідарності з Україною фасад будівлі італійського МЗС у Римі — Палаццо Фарнесіна — підсвітять кольорами українського прапора. Подібна акція пройде й біля Колізею.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Незалежності. Він наголосив, що навіть у час війни Україна вистояла і продовжує боротися за свободу та єдність.
