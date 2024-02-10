Міноборони Тайваню заявило про виявлення китайських повітряних куль біля острова

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Тайвань, який Китай вважає своєю територією, попри рішучі заперечення Тайбею, з грудня минулого року скаржиться на повітряні кулі Пекіна, називаючи їх загрозою авіаційній безпеці й спробою вести "психологічну війну".

У щоденному звіті про військову активність Китаю міноборони Тайваню повідомило про фіксацію першої повітряної кулі у п'ятницю, 9 лютого, вранці. Дві повітряні кулі перетнули північну частину острова, інші наблизилися до узбережжя.

Минулого місяця уряд Китаю відкинув неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що вони призначені для метеорологічних цілей.

Агентство додає, що можливість використання повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли США збили, за їхніми словами, китайську повітряну кулю для спостереження. Пекін заявив, що це був цивільний літальний апарат, який випадково збився з курсу.