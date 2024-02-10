Міноборони Тайваню заявило про виявлення китайських повітряних куль біля острова
У суботу, 10 лютого, міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 8 повітряних куль Китаю, які перетнули Тайванську протоку за попередню добу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Тайвань, який Китай вважає своєю територією, попри рішучі заперечення Тайбею, з грудня минулого року скаржиться на повітряні кулі Пекіна, називаючи їх загрозою авіаційній безпеці й спробою вести "психологічну війну".
У щоденному звіті про військову активність Китаю міноборони Тайваню повідомило про фіксацію першої повітряної кулі у п'ятницю, 9 лютого, вранці. Дві повітряні кулі перетнули північну частину острова, інші наблизилися до узбережжя.
Минулого місяця уряд Китаю відкинув неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що вони призначені для метеорологічних цілей.
Агентство додає, що можливість використання повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли США збили, за їхніми словами, китайську повітряну кулю для спостереження. Пекін заявив, що це був цивільний літальний апарат, який випадково збився з курсу.
- Місяцем раніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 18 літаків китайських ВПС, які діяли навколо острова та виконували патрулювання бойової готовності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе