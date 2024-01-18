У Тайвані заявили про першу велику військову активність Китаю після виборів
Міністерство оборони Тайваню заявило, що в середу, 17 січня, виявило 18 літаків китайських ВПС, які діяли навколо острова та виконували патрулювання бойової готовності
Про це пише Reuters.
Зазначається, що це перша масштабна військова активність Китаю після виборів на Тайвані.
За даними міністерства, у середу було виявлено 18 літаків, у тому числі винищувачі Су-30, які діяли біля північного та центрального Тайваню та на південному заході острова.
Одинадцять літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки або райони поблизу, працюючи з китайськими військовими кораблями. Середня лінія протоки колись служила неофіційним бар’єром між двома сторонами, але тепер китайські літаки регулярно літають над нею.
Натомість Тайвань направив власні сили для спостереження.
- У суботу, 13 січня, на президентських виборах у Тайвані перемогу здобув лідер керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Напередодні виборів Китай назвав його "підбурювачем війни", "порушником спокою" і "сепаратистом"..
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