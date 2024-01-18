У Тайвані заявили про першу велику військову активність Китаю після виборів

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це перша масштабна військова активність Китаю після виборів на Тайвані.

За даними міністерства, у середу було виявлено 18 літаків, у тому числі винищувачі Су-30, які діяли біля північного та центрального Тайваню та на південному заході острова.

Одинадцять літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки або райони поблизу, працюючи з китайськими військовими кораблями. Середня лінія протоки колись служила неофіційним бар’єром між двома сторонами, але тепер китайські літаки регулярно літають над нею.

Натомість Тайвань направив власні сили для спостереження.