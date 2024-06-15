"Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ

Про це він написав у Facebook.

"Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру. Інакше: мир в обмін на територію – це анексія. Мир в обмін на суверенітет – це капітуляція. Мир в обмін на людей – це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус – це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт – це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків", - зазначив очільник парламенту.

За його словами, через це надзвичайно важливою є повна імплементація Формули миру президента Зеленського.

"Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули", - підкреслив Стефанчук.