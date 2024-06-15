Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ

"Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ

15 червня, 2024 субота
09:13
Світ Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про "мирні переговори", наголосив на важливості реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського

Зміст

Про це він написав у Facebook.

"Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру. Інакше: мир в обмін на територію – це анексія. Мир в обмін на суверенітет – це капітуляція. Мир в обмін на людей – це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус – це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт – це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків", - зазначив очільник парламенту.

За його словами, через це надзвичайно важливою є повна імплементація Формули миру президента Зеленського.

"Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули", - підкреслив Стефанчук.

  • Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували. 
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
Читайте також:
13 червня, 2024 четвер
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
Володимир Зеленський
Автор Андріана Стахів
14 червня, 2024 п'ятниця
Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього
путін
14 червня, 2024 п'ятниця
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
09:25
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, - Андрющенко
09:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
08:44
Сиріл Рамафоса
Парламент ПАР переобрав президентом Сиріла Рамафосу
08:36
Огляд
Державні хакери, програна війна і гриби для Івана Франка – 5 книжок про те, як (не) треба дивитися на цей світ
08:30
Путін
Кремль намагається маніпулювати західними країнами: ISW проаналізував заяви Путіна
08:23
Бійка у парламенті Італії
В Італії через бійку в парламенті від роботи відсторонили 11 депутатів
08:08
Рятувальники ДСНС
На Київщині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки 12 червня
08:00
Анонс
Лука Модрич, збірна Хорватії
Євро-2024: розклад матчів 15 червня
08:00
OPINION
Олег Саакян
А чому б Росії не позбутися ядерної зброї?
07:46
Рада безпеки ООН
США звинуватили РФ у спробі використати Радбез ООН, щоб відвернути увагу світу від Саміту миру
07:23
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 20 танків і 37 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:15
Китай
"Покласти край бойовим діям": Китай в ООН вчергове закликав Україну і Росію розпочати мирні переговори
06:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"
06:41
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
06:37
яхта Amadea
Суд у США не дозволив продати арештовану супер'яхту російського олігарха Керімова
05:49
військовий корабель РФ в порту Гавани
Канадський корабель прибув на Кубу слідом за кораблями ВМС РФ та підводним човном США
05:03
Київ
"Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом
04:20
дитина з іграшкою
На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував
03:51
Київзеленбуд
Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу
03:10
Угорщина
З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста
02:41
Нідерланди
Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України
02:15
Оновлено
texty.org.ua
Texty.org.ua заявили про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу. Посольство США в Україні та Amnesty International відреагували
01:55
За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші
01:36
Кейт Міддлтон
Вперше після оголошення про рак: Кейт Міддлтон заявила, що візьме участь у публічному заході
01:13
випічка хліба
"Через експорт зерна в Україні подорожчає хліб": у ЦПД спростували російський фейк
00:50
Євросоюз
Німеччина не погоджує нові санкції ЄС проти Росії, - журналіст
00:50
Оновлено
На фронті відбулося 81 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
00:28
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, п'ятниця
14 червня
23:58
Джамал Мусіала, збірна Німеччини, збірна Шотландії, Євро-2024
Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
23:49
Україна - Євросоюз
Посли ЄC погодили рамки перемовин про вступ України та Молдови, названо дату початку
23:45
Кримський міст
Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
23:30
Ексклюзив
путін
Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький
22:57
ЄС передав Україні 12 собак-саперів
Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів
22:42
Зеленський і Путін
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
22:30
Фінляндія НАТО
НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV