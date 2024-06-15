"Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про "мирні переговори", наголосив на важливості реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського
Про це він написав у Facebook.
"Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру. Інакше: мир в обмін на територію – це анексія. Мир в обмін на суверенітет – це капітуляція. Мир в обмін на людей – це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус – це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт – це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків", - зазначив очільник парламенту.
За його словами, через це надзвичайно важливою є повна імплементація Формули миру президента Зеленського.
"Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули", - підкреслив Стефанчук.
- Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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