Мішель надіслав відповідь на лист Орбана про його "мирне турне", - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Мішель наголосив для Орбана, країна якого зараз головує в Раді Євросоюзу, що в нього немає мандата ЄС на переговори стосовно війни в Україні.

"Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу", - йдеться в листі Мішеля до Орбана.

Водночас очільник Євроради заперечив твердження угорського премʼєра, що ЄС нібито проводив "провоєнну" політику щодо Києва.

"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна - жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", - підкреслив Мішель.

За словами глави Європейської Ради, "жодна дискусія про Україну не може відбутися без України". Він додав: Європейський Союз "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Союз не шкодує зусиль, щоб звʼязатися з усіма партнерами в цьому контексті, зокрема з Китаєм", - наголосив Мішель.

