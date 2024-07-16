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Мішель надіслав відповідь на лист Орбана про його "мирне турне", - Reuters

16 липня, 2024 вiвторок
22:45
Світ Шарль Мішель

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель надіслав відповідь премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який він написав після "мирного турне", стосовно війни РФ проти України

Зміст

Про це повідомляє Reuters. 

Мішель наголосив для Орбана, країна якого зараз головує в Раді Євросоюзу, що в нього немає мандата ЄС на переговори стосовно війни в Україні. 

"Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу", - йдеться в листі Мішеля до Орбана. 

Водночас очільник Євроради заперечив твердження угорського премʼєра, що ЄС нібито проводив "провоєнну" політику щодо Києва. 

"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна - жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", - підкреслив Мішель. 

За словами глави Європейської Ради, "жодна дискусія про Україну не може відбутися без України". Він додав: Європейський Союз "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру". 

"Союз не шкодує зусиль, щоб звʼязатися з усіма партнерами в цьому контексті, зокрема з Китаєм", - наголосив Мішель. 
 

  • 16 липня стало відомо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому запропонував поновити дипломатичні відносини з Росією. 
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
Віктор Орбан
Європейська рада
Світ про Україну
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