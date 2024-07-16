Мішель надіслав відповідь на лист Орбана про його "мирне турне", - Reuters
Очільник Європейської Ради Шарль Мішель надіслав відповідь премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який він написав після "мирного турне", стосовно війни РФ проти України
Про це повідомляє Reuters.
Мішель наголосив для Орбана, країна якого зараз головує в Раді Євросоюзу, що в нього немає мандата ЄС на переговори стосовно війни в Україні.
"Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу", - йдеться в листі Мішеля до Орбана.
Водночас очільник Євроради заперечив твердження угорського премʼєра, що ЄС нібито проводив "провоєнну" політику щодо Києва.
"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна - жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", - підкреслив Мішель.
За словами глави Європейської Ради, "жодна дискусія про Україну не може відбутися без України". Він додав: Європейський Союз "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру".
"Союз не шкодує зусиль, щоб звʼязатися з усіма партнерами в цьому контексті, зокрема з Китаєм", - наголосив Мішель.
- 16 липня стало відомо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому запропонував поновити дипломатичні відносини з Росією.
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