Між Таїландом і Камбоджею тривають бої, країни обмінялися обстрілами з важкої артилерії
У п’ятницю, 25 липня, Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами. Між країнами вже другий день тривають найзапекліші за понад десятиліття бойові дії – попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей
Про це пише Reuters.
Військові Таїланду повідомили про зіткнення, що відбувалися ще до світанку в провінціях Убон Ратчатхані і Сурін. За їхніми даними, Камбоджа застосувала артилерію та реактивні системи залпового вогню радянського зразка БМ-21 "Град".
Влада Таїланду заявила, що з прикордонних районів було евакуйовано 100 тисяч людей.
"Камбоджійські війська провели тривалий обстріл з використанням важкого озброєння, польової артилерії і ракетних систем БМ-21. Тайські сили відповіли вогнем відповідно до тактичної ситуації", - йдеться в заяві армії Таїланду.
Журналісти Reuters у провінції Сурін повідомляють про періодичні вибухи, і що на дорогах і біля заправок у сільськогосподарських районах спостерігалася велика кількість озброєних тайських військових.
Тайська військова колона, що включала близько десятка вантажівок, бронемашин і танків, проїхала провінційними дорогами, оточеними рисовими полями, і рушила до кордону.
Кількість загиблих зростає
Станом на ранок п'ятниці кількість загиблих у Таїланді зросла до 15 осіб, 14 з них – цивільні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Поранення отримали 46 осіб, в тому числі 15 військовослужбовців.
Уряд Камбоджі не надав офіційної інформації щодо кількості загиблих чи евакуації цивільних. Водночас речник адміністрації провінції Оддар Меанчей Мет Міас Пхеакдей повідомив, що одна мирна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, а 1500 сімей було евакуйовано.
- У четвер, 24 липня, загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, включаючи дитину.
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