Міжнародний суд ООН відхилив новий запит ПАР щодо термінових заходів безпеки в Газі
Міжнародний суд ООН відхилив запит Південно-Африканської Республіки й не знайшов підстав для додаткових заходів щодо Ізраїлю
Про це пише Al Jazeera.
"Суд зазначає, що останні події в Газі, і зокрема в Рафаху, "експоненціально посилять те, що вже є гуманітарним кошмаром з невимовними регіональними наслідками", - йдеться у повідомленні суду.
Зазначається, що ситуація в Газі "вимагає негайного та ефективного здійснення тимчасових заходів, про які розпорядився суд у своїй ухвалі від 26 січня 2024 року".
Водночас суд "не вимагає призначення додаткових запобіжних заходів".
- У вівторок, 13 лютого, в Єгипті відбулися зустрічі офіційних представників Ізраїлю та ХАМАС, на яких обговорювали майбутню угоду щодо тимчасово перемир'я та звільнення заручників у Газі.
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