Міжнародний суд ООН відхилив новий запит ПАР щодо термінових заходів безпеки в Газі

Про це пише Al Jazeera.

"Суд зазначає, що останні події в Газі, і зокрема в Рафаху, "експоненціально посилять те, що вже є гуманітарним кошмаром з невимовними регіональними наслідками", - йдеться у повідомленні суду.

Зазначається, що ситуація в Газі "вимагає негайного та ефективного здійснення тимчасових заходів, про які розпорядився суд у своїй ухвалі від 26 січня 2024 року".

Водночас суд "не вимагає призначення додаткових запобіжних заходів".