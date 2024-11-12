МКС підтвердив розслідування щодо головного прокурора Хана

Про це повідомила президентка Асамблеї держав-учасниць МКС Пяйві Каукоранта з посиланням на відповідну заяву.

Там зазначили, що спершу справу передали незалежному наглядовому механізму (ІОМ), який має повну незалежність від МКС і підпорядковується безпосередньо Асамблеї. Однак "враховуючи особливі обставини цієї справи" було прийнято рішення про проведення зовнішнього розслідування.

"Таким чином, зовнішнє розслідування проводиться з метою забезпечення повністю незалежного, неупередженого та справедливого процесу відповідно до правової бази МКС та ІОМ і з дотриманням підходу, орієнтованого на інтереси потерпілих", - йдеться в заяві.

Як пише Reuters, Карім Хан своєю чергою заявив, що він продовжить виконувати свою роботу з нагляду за розслідуваннями ймовірних воєнних злочинів, але всіма питаннями, пов'язаними з розслідуванням, займатимуться заступники прокурора.