Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico

Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico

Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
19:54
Світ прапор, Євросоюз

ЄС розглядає можливість надати Молдові значний крок уперед в її прагненні до членства напередодні парламентських виборів у країні наприкінці вересня — вперше поставивши її попереду України

Зміст

Про це Politico повідомили троє дипломатів та один представник ЄС.

За сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого кластера переговорів для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після засідання міністрів ЄС.

Такий крок дав би потужну виборчу підтримку президентці Маї Санду, партія якої агітує за проєвропейську платформу та стикається з активним впливом Росії, спрямованим на те, щоб схилити голосування на користь Москви.

"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії та знімало б аргумент із наративу росіян, що на шляху до членства в ЄС немає прогресу", — заявив Зігфрід Мурешан, консервативний депутат ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС - Молдова в Європарламенті.

Проте дозвіл Молдові просуватися вперед може роздратувати Київ, чиє прагнення до членства в ЄС ішло паралельно з молдовським після того, як обидві країни у 2023 році отримали початкове зелене світло від Європейської ради.

"Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал. У час, коли обговорюється майбутній мир в Алясці, нам потрібно зберігати перспективу членства в ЄС максимально сильною", - сказав журналістам український дипломат.

І Молдова, і Україна здійснили далекосяжні реформи для приєднання до ЄС, завершивши всі необхідні кроки для відкриття першого кластера переговорів, повідомив представник Єврокомісії.

"Немає об’єктивних причин блокувати Кластер 1", — додав співрозмовник видання.

Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем’єр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим елементом власної кампанії на переобрання наступного року.

У той час як Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів для відкриття кластера переговорів на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.

Це ставить проєвропейські країни, включно з Данією, яка наразі головує в ЄС, у складне становище.

Якщо вони триматимуть кандидатуру Молдови суворо пов’язаною з Україною, рухатися вперед не зможе жодна з них. Дозволити Молдові просуватися вперед до 28 вересня означало б надіслати потужний сигнал проєвропейським виборцям у Молдові, але могло б розсердити українців, наголошує ЗМІ.

  • У квітні єврокомісарка Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
  • Пізніше того ж місяця у Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала й посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
  • 11 серпня очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Молдова
євроінтеграція
Читайте також:
рубль
Автор Ірена Моляр
14 серпня, 2025 четвер
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
Автор Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
Музика Прокоф'єва у "Венздей": в United24 нагадали, що композитор родом з Донеччини в СРСР був "ворогом народу"
Данило Гетманцев
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
23:56
санкції
США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
23:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук
23:38
Ексклюзив
Трамп путін
Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
23:08
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
23:03
Ізраїль
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
22:48
Оновлено
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп і Путін проводять саміт на Алясці
21:22
сили ППО
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
21:19
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
21:11
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
21:06
"Рух" - "Оболонь", УПЛ
"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:03
Оновлено
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
20:49
Оновлено
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
20:42
Кіт Келлог
Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN
20:29
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
20:03
OPINION
Про переговори по-чекістськи (по-російськи). Хоча це те саме
20:02
повінь
У Пакистані внаслідок сильних повеней та зсувів за останні 24 години загинули 194 людини
20:00
Ексклюзив
тривога, стрес
Стрес впливає на біологічний стан і зменшує тривалість життя, - психотерапевт Кечур
19:49
Інтерв’ю
"Нам треба навчитися подавати спільну історію", - посол України в Польщі про те, як налагодити контакти з польським суспільством
19:39
Дмитро Пєсков
Обговорюватимуть не лише війну в Україні: Пєсков припустив, що саміт на Алясці триватиме 6-7 годин
19:30
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є речі, які дивують: Згурець про ураження на Каспії суховантажу з деталями для "шахедів"
19:27
Ексклюзив
Посол України в Польщі Василь Бондар
Маємо вшанувати тих, хто загинув під час Волинської трагедії, не применшуючи злочинів проти поляків, - посол Боднар
19:25
"Ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту": Свириденко за результатами позачергового засідання уряду
19:10
війна в Україні
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю захопити чотири області України, – британська розвідка
19:04
Покровськ
Українські воїни зачистили Покровськ від ДРГ РФ
18:57
Володимир Зеленський
"Росіяни зважають на американську силу": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі Трампа з Путіним
18:51
бензин
У Криму на заправках повністю зник бензин АІ 95: "Жовта стрічка" пояснює це "роботою добрих дронів"
18:35
Оновлено
РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району: є загиблий та поранений
18:33
Оновлено
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
18:32
США Україна
У США близько 120 тис. українських біженців можуть утратити право на проживання в державі, - WSJ
18:32
Огляд
Магія реальних "Куби і Аляски": що подивитися на вихідних
18:26
Ексклюзив
Українці
Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців
18:25
підземне сховище газу
Норвегія надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу для прийдешнього опалювального сезону
18:05
РФ атакувала поліцейську автівку у Святогірську: загинули двоє правоохоронців
18:05
OPINION
Вливайся в "русскій мір". Що не так з українцями на російськомовних концертах у Варшаві
18:01
Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон заявила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну в Україні без територіальних поступок
17:51
штучний інтелект
Google запустила інструмент із ШІ, який шукатиме вигідні авіаквитки
17:47
Оновлено
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"З нетерпінням чекаю зустрічі": Трамп і Лукашенко поговорили про саміт на Алясці та звільнення вʼязнів
17:44
На фото: кадр з фільму "Сам удома 2"
"Це був особливий момент": режисер Кріс Коламбус поділився, що думає про перезапуск франшизи "Сам удома"
17:44
зерно, зернова угода
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV