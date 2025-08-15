Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico

Про це Politico повідомили троє дипломатів та один представник ЄС.

За сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого кластера переговорів для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після засідання міністрів ЄС.

Такий крок дав би потужну виборчу підтримку президентці Маї Санду, партія якої агітує за проєвропейську платформу та стикається з активним впливом Росії, спрямованим на те, щоб схилити голосування на користь Москви.

"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії та знімало б аргумент із наративу росіян, що на шляху до членства в ЄС немає прогресу", — заявив Зігфрід Мурешан, консервативний депутат ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС - Молдова в Європарламенті.

Проте дозвіл Молдові просуватися вперед може роздратувати Київ, чиє прагнення до членства в ЄС ішло паралельно з молдовським після того, як обидві країни у 2023 році отримали початкове зелене світло від Європейської ради.

"Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал. У час, коли обговорюється майбутній мир в Алясці, нам потрібно зберігати перспективу членства в ЄС максимально сильною", - сказав журналістам український дипломат.

І Молдова, і Україна здійснили далекосяжні реформи для приєднання до ЄС, завершивши всі необхідні кроки для відкриття першого кластера переговорів, повідомив представник Єврокомісії.

"Немає об’єктивних причин блокувати Кластер 1", — додав співрозмовник видання.

Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем’єр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим елементом власної кампанії на переобрання наступного року.

У той час як Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів для відкриття кластера переговорів на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.

Це ставить проєвропейські країни, включно з Данією, яка наразі головує в ЄС, у складне становище.

Якщо вони триматимуть кандидатуру Молдови суворо пов’язаною з Україною, рухатися вперед не зможе жодна з них. Дозволити Молдові просуватися вперед до 28 вересня означало б надіслати потужний сигнал проєвропейським виборцям у Молдові, але могло б розсердити українців, наголошує ЗМІ.