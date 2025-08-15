Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico
ЄС розглядає можливість надати Молдові значний крок уперед в її прагненні до членства напередодні парламентських виборів у країні наприкінці вересня — вперше поставивши її попереду України
Про це Politico повідомили троє дипломатів та один представник ЄС.
За сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого кластера переговорів для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після засідання міністрів ЄС.
Такий крок дав би потужну виборчу підтримку президентці Маї Санду, партія якої агітує за проєвропейську платформу та стикається з активним впливом Росії, спрямованим на те, щоб схилити голосування на користь Москви.
"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії та знімало б аргумент із наративу росіян, що на шляху до членства в ЄС немає прогресу", — заявив Зігфрід Мурешан, консервативний депутат ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС - Молдова в Європарламенті.
Проте дозвіл Молдові просуватися вперед може роздратувати Київ, чиє прагнення до членства в ЄС ішло паралельно з молдовським після того, як обидві країни у 2023 році отримали початкове зелене світло від Європейської ради.
"Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал. У час, коли обговорюється майбутній мир в Алясці, нам потрібно зберігати перспективу членства в ЄС максимально сильною", - сказав журналістам український дипломат.
І Молдова, і Україна здійснили далекосяжні реформи для приєднання до ЄС, завершивши всі необхідні кроки для відкриття першого кластера переговорів, повідомив представник Єврокомісії.
"Немає об’єктивних причин блокувати Кластер 1", — додав співрозмовник видання.
Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем’єр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим елементом власної кампанії на переобрання наступного року.
У той час як Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів для відкриття кластера переговорів на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.
Це ставить проєвропейські країни, включно з Данією, яка наразі головує в ЄС, у складне становище.
Якщо вони триматимуть кандидатуру Молдови суворо пов’язаною з Україною, рухатися вперед не зможе жодна з них. Дозволити Молдові просуватися вперед до 28 вересня означало б надіслати потужний сигнал проєвропейським виборцям у Молдові, але могло б розсердити українців, наголошує ЗМІ.
- У квітні єврокомісарка Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
- Пізніше того ж місяця у Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала й посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
- 11 серпня очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно.
