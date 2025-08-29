Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду

Про це пише point.

За словами Санду, можлива перемога проросійських політсил на виборах 28 вересня можуть звести нанівець результати, досягнуті державою протягом останніх років.

"Ми втратимо шанс на вступ до ЄС до 2030 року. Існує великий ризик того, що Молдова опиниться в положенні, коли зможе бути використана Москвою проти України, а це створить серйозні загрози безпеці та життю наших громадян", – сказала президентка.

Вона додала, що Кишинів може втратити й партнерства, які стали підґрунтям для проєтків у різних сферах, зокрема інфраструктури, освіти чи здоровʼя.

"Ці вибори стануть випробуванням зрілості для Республіки Молдова", – резюмувала Санду.