Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила: якщо на парламентських виборах переможуть проросійські партії – Кишинів можуть використати проти України
Про це пише point.
За словами Санду, можлива перемога проросійських політсил на виборах 28 вересня можуть звести нанівець результати, досягнуті державою протягом останніх років.
"Ми втратимо шанс на вступ до ЄС до 2030 року. Існує великий ризик того, що Молдова опиниться в положенні, коли зможе бути використана Москвою проти України, а це створить серйозні загрози безпеці та життю наших громадян", – сказала президентка.
Вона додала, що Кишинів може втратити й партнерства, які стали підґрунтям для проєтків у різних сферах, зокрема інфраструктури, освіти чи здоровʼя.
"Ці вибори стануть випробуванням зрілості для Республіки Молдова", – резюмувала Санду.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
- Президентка Молдови Мая Санду висловилася, що наразі не бачить жодної політичної сили, з якою можна обʼєднатися в коаліцію у межах проєвропейського курсу після осінніх парламентських виборів.
