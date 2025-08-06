МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"

Про це під час телефонної розмови з помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом сказав глава китайського МЗС Ван Ї.

"Росія та Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Нині процес врегулювання кризи перебуває на вирішальному етапі", – висловився він.

За словами Ван Ї, ініційована Пекіном платформа "Друзі миру" для врегулювання війни в Україні "доклала позитивних зусиль для сприяння діалогу та переговорам".

"Китай і Пакистан продовжуватимуть підтримувати зв'язок і працюватимуть разом, щоб просувати групу "Друзі миру" для подальшого досягнення консенсусу щодо глобального припинення вогню та війни на півдні, сприяти переговорам, а також відігравати роль у вирішенні політичної кризи", – заявив глава МЗС.