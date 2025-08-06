МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
У МЗС Китаю вважають, що процес "врегулювання кризи в Україні перебуває на вирішальному етапі", говорячи про перемовини Києва та Москви
Про це під час телефонної розмови з помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом сказав глава китайського МЗС Ван Ї.
"Росія та Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Нині процес врегулювання кризи перебуває на вирішальному етапі", – висловився він.
За словами Ван Ї, ініційована Пекіном платформа "Друзі миру" для врегулювання війни в Україні "доклала позитивних зусиль для сприяння діалогу та переговорам".
"Китай і Пакистан продовжуватимуть підтримувати зв'язок і працюватимуть разом, щоб просувати групу "Друзі миру" для подальшого досягнення консенсусу щодо глобального припинення вогню та війни на півдні, сприяти переговорам, а також відігравати роль у вирішенні політичної кризи", – заявив глава МЗС.
- Наприкінці травня 2024 року Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.
- Згодом стало відомо: Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи.
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