МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події", – поінформували в МЗС і додали, що справа перебуває на контролі консульської установи.

У міністерстві не уточнили, про скількох затриманих ідеться.

Напередодні Посольство України в Польщі оприлюднило заяву у зв'язку із затриманням у сусідній країні 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

У посольстві наголосили, що звернулися до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", – додали у відомстві.

Також у посольстві зауважили, що очікують на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, вчинених раніше проти українських місць памʼяті у Польщі.

13 серпня міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк поінформував про затримання 17-річного українця, який на замовлення іноземних спецслужб вчинив акти вандалізму щодо пам'ятників (зокрема в Домоставі) та намалював антипольські графіті на громадських будівлях.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи ці події, зауважив, що провокування конфліктів між Польщею й Україною часто є роботою іноземних спецслужб, а росіяни "дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною".

"Сьогодні (13 серпня, – ред.) ABW арештувала (і це не перший такий випадок, це продумані акції) молодого українця, якого звинувачують у диверсійних діях, зокрема виконанні ворожих написів, спробі знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків. Цей українець був завербований іноземними спецслужбами", – прокоментував Туск.

Також Туск раніше зазначав, що розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це "сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами"