Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі

МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі

Олена Будько
15 серпня, 2025 п'ятниця
12:42
Світ МЗС України

У Польщі правоохоронні органи взяли під варту підозрюваних у скоєнні актів вандалізму українців

Зміст

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ України. 

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події", – поінформували в МЗС і додали, що справа перебуває на контролі консульської  установи.

У міністерстві не уточнили, про скількох затриманих ідеться.

Напередодні Посольство України в Польщі оприлюднило заяву у зв'язку із затриманням у сусідній країні 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

У посольстві наголосили, що звернулися до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", – додали у відомстві.

Також у посольстві зауважили, що очікують на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, вчинених раніше проти українських місць памʼяті у Польщі.

13 серпня міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк  поінформував про затримання 17-річного українця, який на замовлення іноземних спецслужб вчинив акти вандалізму щодо пам'ятників (зокрема в Домоставі) та намалював антипольські графіті на громадських будівлях.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи ці події, зауважив, що провокування конфліктів між Польщею й Україною часто є роботою іноземних спецслужб, а росіяни "дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною".

"Сьогодні (13 серпня, – ред.) ABW арештувала (і це не перший такий випадок, це продумані акції) молодого українця, якого звинувачують у диверсійних діях, зокрема виконанні ворожих написів, спробі знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків. Цей українець був завербований іноземними спецслужбами", – прокоментував Туск.

Також Туск раніше зазначав, що розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це "сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами"

  • 8 серпня стало відомо, що в селі Домостава Підкарпатського воєводства на південному сході Польщі було розмальовано пам’ятник жертвам Волинської трагедії.
Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Польща
пропаганда
Читайте також:
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
обмін, додому повернули 84 українців
Автор Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
рубль
Автор Ірена Моляр
14 серпня, 2025 четвер
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
Київ
+24.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
16:45
З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 65 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:37
PR
Сучасні виклики в забезпеченні безпеки майна
16:31
Володимир Зеленський
Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці
16:19
Зеленський
Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський
16:17
Ексклюзив
Зеленський, Путін, Трамп
Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди немає жодного значення, - Портников
16:16
Ексклюзив
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
16:06
Анна Нетребко
Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону
16:05
OPINION
Аляска – це точно лише початок, а не завершення
16:03
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
15:38
Зеленський і Макрон
Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці
15:37
Естонія
В Естонії вважають, що РФ активізувала бойові дії, щоб досягти максимальних результатів перед зустріччю Трампа й Путіна
15:17
президент США Дональд Трамп
У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним
15:16
РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника
14:39
Ексклюзив
Пендзин
Тільки рішення Китаю може поставити економіку РФ в ситуацію, коли не можна буде фінансувати війну, - економіст Пендзин
14:26
ДВРЗ дизайн
У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days
14:00
OPINION
Домінування на морі зміцнює перемовні позиції України
13:56
Ціни на пальне, АЗС
В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"
13:49
Шинейд O’Коннор
Про ірландську співачку Шинейд О'Коннор знімуть фільм
13:38
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі
13:26
Оновлено
Трамп і Путін
Білий дім оприлюднив порядок денний зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
13:23
ЗРК Patriot
Розвідка США: нові маневрені ракети РФ ускладнюють роботу Patriot в Україні
13:19
Лавров у светрику "СССР"
Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"
13:16
Ексклюзив
Коронавірус
Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
13:05
"Супермен" зʼявиться онлайн раніше, щоб глядачі встигли подивитися фільм до виходу "Миротворця"
12:27
Ілюстративне фото
Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО
12:10
раша "шедевр"
Перед зустріччю Путіна й Трампа росіяни зняли пропагандистський ролик про зв'язок РФ і США та "спільне майбутнє"
12:10
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом, поки останній змагається за Нобелівську премію. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
12:01
OPINION
Марні надії Кремля на те, що "український фронт рухне"
11:57
штучний інтелект
Штучний інтелект перетворив думки на текст із точністю 74%
11:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окремих регіонах РФ скоротили виплати контрактникам через дефіцит бюджету, - ГУР
11:12
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
"Спробував через життєпис показати всю історію XX століття": історик В'ятрович про нову книгу "Генерал Кук. Біографія покоління УПА"
11:12
В український прокат вийшов фільм про парамедикинь "Куба і Аляска"
11:02
Віктор Медведчук
АРМА шукає управителя на майно Медведчука вартістю понад 123 млн грн
10:43
Оновлено
горить Сизранський НПЗ
Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини
10:41
Аналітика
російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет
Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою
10:32
Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
10:30
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 15 серпня
10:05
OPINION
Для Путіна Аляска як реванш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV