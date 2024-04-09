МЗС: Україна не має послів у 30 країнах
Міністерство закордонних справ перелічило посольства України, в яких залишається вакантною посада Надзвичайного і Повноважного Посла
Станом на понеділок 8 квітня 2024 року у 30 посольствах України залишається вакантною посада Надзвичайного і Повноважного Посла. Про це у відповідь на інформаційний запит Еспресо відповів начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський (додається нижче).
У переліку як посольства, де вже відомий ймовірний майбутній очільник (як-от Британія, наприклад), так і посольства, де призначення найближчим часом навряд відбудуться (Білорусь) або де посольство тільки з'явилося (Гана).
Загалом у списку згадані такі країни:
- Алжир
- Ангола
- Бельгія
- Білорусь
- Боснія і Герцеговина
- Ботсвана
- Велика Британія
- Вірменія
- Гана
- Греція
- Грузія
- Ефіопія
- Ірак
- Іран
- Казахстан
- Конго
- Кот-д'Івуар
- Ліван
- Мавританія
- Малайзія
- Мозамбік
- Норвегія
- Оман
- Руанда
- Судан
- Таїланд
- Танзанія
- Угорщина
- Філіппіни
- Чехія
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