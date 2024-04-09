МЗС: Україна не має послів у 30 країнах

Станом на понеділок 8 квітня 2024 року у 30 посольствах України залишається вакантною посада Надзвичайного і Повноважного Посла. Про це у відповідь на інформаційний запит Еспресо відповів начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський (додається нижче).

У переліку як посольства, де вже відомий ймовірний майбутній очільник (як-от Британія, наприклад), так і посольства, де призначення найближчим часом навряд відбудуться (Білорусь) або де посольство тільки з'явилося (Гана).

Загалом у списку згадані такі країни:

Алжир Ангола Бельгія Білорусь Боснія і Герцеговина Ботсвана Велика Британія Вірменія Гана Греція Грузія Ефіопія Ірак Іран Казахстан Конго Кот-д'Івуар Ліван Мавританія Малайзія Мозамбік Норвегія Оман Руанда Судан Таїланд Танзанія Угорщина Філіппіни Чехія