МЗС України закликало Кишинів і Тирасполь мирно врегулювати проблемні питання без втручань зовні

Про це йдеться в коментарі МЗС щодо ситуації у придністровському регіоні Молдови.

"Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова. Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", – йдеться в коментарі.

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У міністерстві наголосили, що Україна є активним учасником процесу придністровського врегулювання та як основну його мету виокремлює реінтеграцію Республіки Молдова. Також Київ виступає за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

"Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону", – наголосили в МЗС України.