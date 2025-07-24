На 71-му році життя помер актор і рестлер Халк Хоган
У віці 71 року помер відомий американський актор і рестлер Халк Хоган. Його знайшли мертвим у власному будинку у Флориді
Про це повідомило The Sun.
За даними TMZ, у Хогана сталася зупинка серця.
Халк Хоган досягнув піку популярності у середині 1980-х у WWF та в другій половині 1990-х у WCW. Він є 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі. Також Хоган відомий за участю у фільмах та серіалах "Без правил", "Рятувальники Малібу", "Містер няня", "3 ніндзя", "Санта здоровань", "Клуб шпигунів" та інші.
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