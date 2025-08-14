На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
Уранці 14 серпня із РФ на Аляску вилетів в літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія", який раніше згадували в "кокаїновій справі"
Про це пише проєкт Радіо Свобода "Система".
Судячи з даних моніторингового ресурсу Flightradar24, літак із бортовим номером RA-96023 вилетів з аеропорту Внуково близько 8:00 і через кілька годин прибуде в американський Анкоридж. Там завтра близько 22:30 за Києвом має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
Відомо, що борт RA-96023 часто використовують російські урядовці різного рівня. Зокрема, у 2024 році борт забезпечував ротації дипломатів Росії та США.
Однак він також здобув популярність після згадок у "кокаїновій справі" 2018 року: тоді в російському посольстві в Аргентині вилучили 400 кг наркотиків. Буенос-Айрес оприлюднив фотографії лайнера РФ, яким до Росії мали відправити партію кокаїну.
Натомість Москва заперечила це, сказавши, що фото могли сфальсифікувати.
- ЦПД пише, що керівник Кремля Володимир Путін готує для зустрічі з президентом США "географічні карти", які, як той вважає, мають довести Дональду Трампу, що Україна – "штучна держава".
