На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода

Про це пише проєкт Радіо Свобода "Система".

Судячи з даних моніторингового ресурсу Flightradar24, літак із бортовим номером RA-96023 вилетів з аеропорту Внуково близько 8:00 і через кілька годин прибуде в американський Анкоридж. Там завтра близько 22:30 за Києвом має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.

Відомо, що борт RA-96023 часто використовують російські урядовці різного рівня. Зокрема, у 2024 році борт забезпечував ротації дипломатів Росії та США.

Однак він також здобув популярність після згадок у "кокаїновій справі" 2018 року: тоді в російському посольстві в Аргентині вилучили 400 кг наркотиків. Буенос-Айрес оприлюднив фотографії лайнера РФ, яким до Росії мали відправити партію кокаїну.

Натомість Москва заперечила це, сказавши, що фото могли сфальсифікувати.