Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Як стало відомо Центру від Сил оборони, російський диктатор Володимир Путін готує для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали", – зазначає ЦПД.

Там уточнюють, що йдеться про "географічні карти", які мають нібито довести Трампу, що Україна "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн.

"Це начебто має виправдати військову агресію Кремля проти України та претензії РФ на українські території", – наголошує Центр.

У матеріалі підкреслюють, що такі псевдоісторичні спекуляції є типовими для російської пропаганди, до яких неодноразово вдавався Путін у публічних виступах.

"Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам – Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн", – додає ЦПД.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.