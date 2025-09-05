На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
У Неваді, США, на фестивалі Burning Man виявили тіло чоловіка в калюжі крові. Поліція встановила, що ним виявився 37-річний громадянин Росії
Про це пише The Hollywood Reporter.
У суботу, 30 серпня, у Неваді, США, на щорічному міжнародному фестивалі Burning Man виявили вбитого чоловіка у калюжі крові в наметовому містечку Блек-Рок. Burning Man - дев’ятиденний фестиваль, що проходить у пустелі, де тисячі людей збираються разом.
У середу, 3 вересня, офіс шерифа округу Першинг ідентифікував померлого чоловіка, знайденого в суботу ввечері близько 21:14 за місцевим часом. Ним виявився 37-річний росіянин Вадим Круглов, який приїхав на фестиваль до США з Омська.
Тіло росіянина виявили саме тоді, коли центральний тотем - опудало Burning Man - почав горіти, символізуючи кінець фестивалю.
Померлого доставили до регіонального бюро судово-медичної експертизи округу Вошо, і у своїй заяві бюро повідомило, що ідентифікувало його за відбитками пальців.
Круглов прибув на фестиваль Burning Man 24 серпня, згідно з дописом його подруги в instagram. Друзі втратили з ним зв'язок, коли наближалася дата початку фестивалю.
"З того часу він не виходив на зв'язок. Його намет і речі залишили в таборі, але він так і не повернувся", – написала Софія Щербакова, яка відвідала Burning Man разом з Кругловим.
У середу неназвана жінка, яка першою повідомила владу про смерть, розповіла, що її охопило "погане передчуття", коли підпалили масивний центральний тотем Burning Man. Її партнер, який чотири рази брав участь у Burning Man, зазначив, що 90% відвідувачів вирушили до центру території, щоб стати свідками підпалу опудала.
Жінка розповіла, що коли вона та її група виїжджали з Блек-Рок-Сіті, до них підійшла інша жінка, яку вона описала як ізраїльтянку, приблизно 50-60 років, у червоній сукні.
"Коли ми вийшли, жінка зупинила нас, і ми відчинили вікно. Вона була дуже спокійною і сказала нам, що хтось у її наметі стікає кров’ю і, можливо, мертвий", – розповіло джерело.
Коли вони запитали жінку, чи перевіряла вона його пульс, вона відповіла, що "не хотіла його торкатися".
- 24 серпня у Неваді, США, розпочався фестиваль Burning Man. Цього року Україну мала представляти 30-метрова повітряна скульптура Black Cloud ("Чорна Хмара"). Однак буря знищила інсталяцію в перший день.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.52
- Актуальне
- Важливе