Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
24 серпня, в День Незалежності України, у перший день фестивалю Burning Man українська монументальна інсталяція Black Cloud, яка символізує глобальні загрози та невидимі передчуття майбутніх катастроф, була знищена стихією
Про це йдеться в пресрелізі.
Монументальна конструкція заввишки 15 метрів, шириною 17 метрів й довжиною 30 метрів, що складалася з 45 надувних елементів загальною вагою 8 тонн, мала стати однією з наймасштабніших та найдивовижніших інсталяцій цьогорічного фестивалю. Але вже за кілька годин її знищила стихія.
Усередині Black Cloud були встановлені стробоскопи, які відтворювали ефект блискавок, а супроводжувала її звукова композиція зі справжніх записів війни в Україні.
"Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", — прокоментував на своїй сторінці в Facebook генеральний продюсер Віталій Дейнега.
24 серпня команда працювала всю ніч: було виконано закріплення анкерів, електрифікацію, встановлення світлових ефектів, внутрішній баласт. На ранок "Чорна Хмара" постала як потужний мистецький символ, що привернув увагу гостей з усіх куточків пустелі. Вона мала стати головним акцентом української присутності на Burning Man, продовжуючи успіх минулорічної роботи "I’m Fine".
Після 17:30 пустелю накрив раптовий ураганний вітер. Попри розрахунки, інсталяція витримала лише перші 15 хвилин. Потужний порив розірвав конструкцію зсередини, і стихія остаточно зруйнувала "Чорну Хмару".
"Це було відчуття, яке я переживав лише одного разу — у лютому 2022-го, коли прокинувся від вибухів і сирен. Коли зовнішні обставини непереборної сили раптово перекроюють твоє життя", — розповів Віталій Дейнега.
Попри втрату, команда зберегла витримку та згуртованість.
"Ніхто не здався і не шукав винних. Кожен зробив усе можливе для порятунку інсталяції та табору. Я пишаюся кожним із вас", — наголосив керівник проєкту.
Організатори вже підтвердили: "Чорна Хмара" матиме європейське турне. Дати та локації анонсують найближчим часом.
"Попри те, що "Чорна Хмара" простояла в пустелі лише одну добу, вона вже стала однією з найяскравіших і найемоційніших робіт Burning Man", – підсумував Дейнега.
