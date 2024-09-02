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На Філіппінах вирує шторм: затоплені окремі населені пункти

Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
06:46
Світ повіньї

У ніч на понеділок, 2 вересня, унаслідок тропічного шторму на Філіппінах розпочалися проливні дощі, які затопили багато північних районів країни. Влада змушена була призупинити навчання і роботу державних установ у столичному регіоні

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Про це повідомляє Associated Press.

За даними метеорологічного бюро, в понеділок тропічний шторм "Ягі" пронісся над прибережними водами міста Вінзонс в провінції Камарінес Норте, на південний схід від Маніли, зі швидкістю вітру до 75 км/год і поривами до 90 км/год.

Шторм, який місцеві жителі назвали "Ентенг", рухався на північний захід зі швидкістю 10 км/год поблизу східного узбережжя основного північного регіону Лусон, де метеорологічне бюро попередило про можливі повені і зсуви в гірських провінціях.

За словами поліції, в місті Нага на сході провінції Камарінес Сур, де паводок затопив кілька населених пунктів, від удару електричним струмом помер місцевий житель. Влада перевіряє, чи була смерть пов'язана з погодними умовами.

Крім того, штормове попередження було оголошено на переважній частині Лусона, найбільш густонаселеного регіону країни, в тому числі в Манілі, де через штормову погоду призупинено навчання в школах усіх рівнів і роботу більшість урядових установ.

Також у кількох портах, що постраждали від шторму, було тимчасово припинено морське сполучення, в результаті чого близько 2400 пасажирів поромів і вантажників опинилися в скрутному становищі, і майже два десятки внутрішніх рейсів були призупинені через штормову погоду.

Внаслідок злив вода в дамбі Іпо в провінції Булакан, на північ від Маніли, піднялася до рівня, близького до рівня розливу, що змусило владу запланувати на понеділок спуск мінімальної кількості води, яка, за їхніми словами, не загрожуватиме селам, розташованим нижче за течією річки.

  • Щонайменше 6 людей загинули в суботу, 31 серпня, коли тайфун "Шаньшань" накрив Японію, заливаючи проливним дощем, викликаючи зсуви та повені за сотні кілометрів від центру шторму.

Теги:
негода
Філіппіни
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