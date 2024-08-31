Японію накрив потужний тайфун "Шаньшань": щонайменше 6 людей загинули

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок тайфуну в деяких житлових будинків частково зрізані дахи, а машини їздять по затоплених дорогах на південному заході країни.

Одна людина зникла безвісти, понад 100 травмовані, повідомило Японське агентство з ліквідації наслідків пожеж і стихійних лих.

За даними Kyushu Electric, понад 35 000 будинків були знеструмлені в префектурі Кагосіма на півдні Кюсю. "Шаньшань", центр якого - в Тихому океані приблизно за 480 км на південний захід від Токіо, о 12:50 (03:50 за Гринвічем), викликав сильний дощ аж до найпівнічнішої префектури Хоккайдо, попри те що в п’ятницю його оцінювали як тропічний шторм.

Пориви вітру досягали 25 метрів на секунду (90 км/год).

Влада опублікувала попередження про повені та зсуви по всій країні після приходу шторму, призупинивши повітряне та залізничне сполучення та закривши заводи.

Прогнозується, що шторм послабшає до тропічного у вихідні.