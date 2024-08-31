Японію накрив потужний тайфун "Шаньшань": щонайменше 6 людей загинули
Щонайменше 6 людей загинули в суботу, 31 серпня, коли тайфун "Шаньшань" накрив Японію, заливаючи проливним дощем, викликаючи зсуви та повені за сотні кілометрів від центру шторму
Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок тайфуну в деяких житлових будинків частково зрізані дахи, а машини їздять по затоплених дорогах на південному заході країни.
Одна людина зникла безвісти, понад 100 травмовані, повідомило Японське агентство з ліквідації наслідків пожеж і стихійних лих.
За даними Kyushu Electric, понад 35 000 будинків були знеструмлені в префектурі Кагосіма на півдні Кюсю. "Шаньшань", центр якого - в Тихому океані приблизно за 480 км на південний захід від Токіо, о 12:50 (03:50 за Гринвічем), викликав сильний дощ аж до найпівнічнішої префектури Хоккайдо, попри те що в п’ятницю його оцінювали як тропічний шторм.
Пориви вітру досягали 25 метрів на секунду (90 км/год).
Влада опублікувала попередження про повені та зсуви по всій країні після приходу шторму, призупинивши повітряне та залізничне сполучення та закривши заводи.
Прогнозується, що шторм послабшає до тропічного у вихідні.
- У четвер, 18 червня, в північній частині Чилі, поблизу найбільших у світі мідних та літієвих рудників, стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала.
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