У Чилі стався землетрус магнітудою 7,4, поруч з епіцентром розташовані найбільша у світі мідна та літієва шахти

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Геологічної служби США, землетрус, який стався о 21:50 за місцевим часом, був зафіксований на глибині 117,4 км.

Хоча епіцентр був на значній глибині, землетрус викликав короткочасні перебої в електропостачанні, обвали гірських порід та призвів до однієї смерті, повідомляють місцеві ЗМІ.

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу найбільшої мідної шахти у світі Escondida, що належить BHP Group Ltd. та Rio Tinto Group. Крім того, в епіцентрі опинилась чилійська державна компанія Codelco, включаючи історичний кар'єр Chuquicamata.

Також у регіоні розташований значний літієвий рудник Salar de Atacama, що належить SQM, який знаходиться за 45 кілометрів від епіцентру.

Попри близькість до епіцентру, поки що не повідомляється про серйозні проблеми на шахтах. BHP Group заявила, що діяльність на шахті Escondida не постраждала, але перевірка обладнання триває. Codelco активувала профілактичні протоколи, включаючи оцінку структур і поступове відновлення роботи. SQM також повідомила, що не зафіксовані жодні проблеми.