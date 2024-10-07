На Флориду насувається новий ураган: очікується евакуація мільйонів людей

Про це пише Politico.

Губернатор Рон Десантіс заявив, що служби штату усувають наслідки урагану "Хелен" і готуються до ще однієї надзвичайної ситуації.

За прогнозами Національної метеорологічної служби, до середини тижня до США наблизиться тропічний шторм "Мілтон", який перетвориться на ураган і призведе до затоплення прибережних районів.

Директор Департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі зазначив, що очікує евакуації 6 млн осіб людей найближчими днями.

"Мілтон" може стати другим ураганом, що накриє Флориду менш як за два тижні.