На Флориду насувається новий ураган: очікується евакуація мільйонів людей
У штаті Флорида (США) готуються до ймовірної евакуації 6 млн людей в очікуванні чергового урагану протягом тижня
Про це пише Politico.
Губернатор Рон Десантіс заявив, що служби штату усувають наслідки урагану "Хелен" і готуються до ще однієї надзвичайної ситуації.
За прогнозами Національної метеорологічної служби, до середини тижня до США наблизиться тропічний шторм "Мілтон", який перетвориться на ураган і призведе до затоплення прибережних районів.
Директор Департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі зазначив, що очікує евакуації 6 млн осіб людей найближчими днями.
"Мілтон" може стати другим ураганом, що накриє Флориду менш як за два тижні.
- В кінці вересня ураган "Хелен" накрив узбережжя штату Флорида в Сполучених Штатах Америки.
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