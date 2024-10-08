"На їхніх руках американська кров": Гарріс назвала Іран головним ворогом США

Про це Гарріс сказала в інтерв'ю CBS News.

На запитання журналіста, хто на думку віцепрезидентки є головним ворогом США, Гарріс відповіла, що "Іран - це очевидний вибір", зазначивши, що "на їхніх руках американська кров".

"З огляду на їхню атаку на Ізраїль і 200 балістичних ракет, забезпечення того, щоб Іран ніколи не став ядерною державою, є одним з моїх найвищих пріоритетів", - додала кандидатка у президентки США.

Що відомо

Ввечері вівторка, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. Того ж дня у США заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.