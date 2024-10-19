На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що пізно ввечері на зʼїзді з траси S7 на південну обʼїзну поблизу Гданська вантажівка врізалась в автомобілі, що стояли у заторі.

У результаті ДТП вже відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 15 травмованих. Також постраждали 18 легковиків і три вантажівки. Внаслідок зіткнення кілька автомобілів зайнялися, один згорів ущент.

Поліція затримала 37-річного водія вантажівки, яка спричинила аварію.

За даними правоохоронців, на трасі було багато машин через те, що люди поверталися додому після футбольного матчу гданської "Лехії" проти варшавської "Легії".