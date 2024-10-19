На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих
Увечері п'ятниці, 18 жовтня, на об'їзній Гданська, що на півночі Польщі, зіткнулися 21 автомобіль. Унаслідок масштабної ДТП загинули чотири людини, щонайменше 15 зазнали травм
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що пізно ввечері на зʼїзді з траси S7 на південну обʼїзну поблизу Гданська вантажівка врізалась в автомобілі, що стояли у заторі.
У результаті ДТП вже відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 15 травмованих. Також постраждали 18 легковиків і три вантажівки. Внаслідок зіткнення кілька автомобілів зайнялися, один згорів ущент.
Поліція затримала 37-річного водія вантажівки, яка спричинила аварію.
За даними правоохоронців, на трасі було багато машин через те, що люди поверталися додому після футбольного матчу гданської "Лехії" проти варшавської "Легії".
- Раніше, 10 жовтня, біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці мікроавтобус зі сімома українцями врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинули дві людини.
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