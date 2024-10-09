На кордоні з Білоруссю мігранти напали з камінням на польських прикордонників
Прикордонники Польщі за добу 8 жовтня зафіксували близько 40 спроб порушення державного кордону з боку Білорусі. Уранці 9 жовтня нелегальні мігранти напали на прикордонників з камінням
Про це повідомили у Підляському відділі польської прикордонної служби.
За їхніми даними, заходи щодо протидії нелегальній міграції проводились на ділянках кордону, що охороняються прикордонними заставами у Кринках, Пласці, Черемiї, Кузниці та Наревці.
Зокрема, іноземці намагалися перетнути прикордонні річки Свіслоч і Волкушанка. Як повідомили у прикордонній службі Польщі, у районі відповідальності прикордонної застави в Кузниці мігранти з камінням напали на польський патруль.
Зазначається, що від початку 2024 року у зоні відповідальності Підляського відділу прикордонної служби Польщі кордон намагалися нелегально перетнути громадяни з 49 країн світу.
- Нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна до кінця року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе