На кордоні з Білоруссю мігранти напали з камінням на польських прикордонників

Про це повідомили у Підляському відділі польської прикордонної служби.

За їхніми даними, заходи щодо протидії нелегальній міграції проводились на ділянках кордону, що охороняються прикордонними заставами у Кринках, Пласці, Черемiї, Кузниці та Наревці.

Зокрема, іноземці намагалися перетнути прикордонні річки Свіслоч і Волкушанка. Як повідомили у прикордонній службі Польщі, у районі відповідальності прикордонної застави в Кузниці мігранти з камінням напали на польський патруль.

Зазначається, що від початку 2024 року у зоні відповідальності Підляського відділу прикордонної служби Польщі кордон намагалися нелегально перетнути громадяни з 49 країн світу.