На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР

Про це розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький Суспільному.

"Вони продовжують перебувати в Курській області, взагалі в європейській частині Росії. На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Білгородська області. Це ми бачили і по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні", – сказав він.

Скібіцький підкреслює, що Москва та Пхеньян уклали домовленість, за якою у РФ прибудуть ще 6 тис. північнокорейських військових - ті проводитимуть інженерні роботи, розмінування, займатимуться відновленням інфраструктури зокрема.

"Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область", – додав заступник начальника розвідки.

За його словами, головним результатом від співпраці з Росією для КНДР є досвід сучасних бойових дій.

"Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України, зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону – Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни, Північна Корея зараз – це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема, щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх з артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів у штурмових діях і т. ін. Це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї", – пояснив Скібіцький.