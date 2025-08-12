На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
На території Росії перебувають близько 11 тис. північнокорейських військових. За домовленістю Пхеньян має направити ще 6 тис. громадян Москві
Про це розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький Суспільному.
"Вони продовжують перебувати в Курській області, взагалі в європейській частині Росії. На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Білгородська області. Це ми бачили і по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні", – сказав він.
Скібіцький підкреслює, що Москва та Пхеньян уклали домовленість, за якою у РФ прибудуть ще 6 тис. північнокорейських військових - ті проводитимуть інженерні роботи, розмінування, займатимуться відновленням інфраструктури зокрема.
"Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область", – додав заступник начальника розвідки.
За його словами, головним результатом від співпраці з Росією для КНДР є досвід сучасних бойових дій.
"Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України, зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону – Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни, Північна Корея зараз – це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема, щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх з артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів у штурмових діях і т. ін. Це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї", – пояснив Скібіцький.
- Північна Корея може розгорнути додаткові військові підрозділи на боці Росії вже в липні-серпні 2025 року на тлі глибшої військово-технічної співпраці між Пхеньяном і Москвою.
