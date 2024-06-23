На межі РФ з окупованою грузинською Абхазією із автоматів застрелено 1 людину та ще 2 поранено, стрільців шукають

З такою заявою виступило МВС невизнаної Абхазії.

"Повідомлення про стрілянину на території КПП "Псоу" надійшло до чергової частини МВС РА о 16:55 годині 23 червня. Негайно вжитими заходами співробітниками карного розшуку МВС встановлено підозрюваних у скоєнні цього злочину, оперативно-розшукові заходи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Читайте і дивіться також: У Дагестані обстріляли 2 церкви, підпалили синагогу та вбили священника РПЦ. Зав'язалися вуличні перестрілки, узято заручників

Як зазначається, внаслідок зроблених з автоматичної зброї пострілів постраждали троє "громадян Республіки Абхазія". Несумісне з життям поранення отримав громадянин 1985 р.н. Також госпіталізовано двох чоловіків - 1998 р.н. з пораненням в область ноги та 1995 р.н. з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Тих, хто стріляв - а це, як стверджується, не одна особа - розшукують.