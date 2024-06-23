На межі РФ з окупованою грузинською Абхазією із автоматів застрелено 1 людину та ще 2 поранено, стрільців шукають
На незаконному КПП "Псоу", облаштованому для перетину так званого кордону Росії з невизнаною Республікою Абхазія (окупована частина Грузії), у неділю, 23 травня 2024 року, сталася стрілянина з подальшими жертвами
З такою заявою виступило МВС невизнаної Абхазії.
"Повідомлення про стрілянину на території КПП "Псоу" надійшло до чергової частини МВС РА о 16:55 годині 23 червня. Негайно вжитими заходами співробітниками карного розшуку МВС встановлено підозрюваних у скоєнні цього злочину, оперативно-розшукові заходи продовжуються", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, внаслідок зроблених з автоматичної зброї пострілів постраждали троє "громадян Республіки Абхазія". Несумісне з життям поранення отримав громадянин 1985 р.н. Також госпіталізовано двох чоловіків - 1998 р.н. з пораненням в область ноги та 1995 р.н. з проникаючим пораненням черевної порожнини.
Тих, хто стріляв - а це, як стверджується, не одна особа - розшукують.
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