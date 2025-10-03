Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа

На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
10:49
Світ пожежа на нафтопереробному заводі Chevron

У четвер ввечері, 2 жовтня, на нафтопереробному заводі Chevron в районі Лос-Анджелеса, США виникла велика пожежа. Пожежники прибули на місце після численних повідомлень про вибух

Зміст

Про це повідомляє CBS NEWS.

За даними поліцейського департаменту Ель-Сегундо, США, офіцери та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо після отримання численних повідомлень про вибух. Свідок сказав, що вибух відчувався як невеликий землетрус.

Бригади пожежної служби округу Лос-Анджелес також прибули на місце події, щоб допомогти. Управління з надзвичайних ситуацій губернатора Каліфорнії заявило, що координуватиме свої дії з посадовцями штату та місцевими органами влади.

Нафтопереробний завод має власну пожежну частину. Мер Ель-Сегундо Кріс Піментел сказав, що влада не отримувала жодних повідомлень про постраждалих.

"Ми змогли негайно відреагувати на пожежу на Chevron, наша станція розташована приблизно за 0,25 милі (400 метрів) від воріт Chevron, – сказав Піментел. - Очевидно, ми дуже стурбовані, і потрібно провести багато слідчої роботи, щоб з'ясувати, що сталося".

Начальник управління округу Лос-Анджелес Холлі Мітчелл повідомила, що пожежники локалізували пожежу в одній зоні нафтопереробного заводу. Вона додала, що мешканцям не довелося евакуюватися, але порадила їм залишатися вдома, а відвідувачам – триматися якомога далі від міста.

"Пожежу локалізували, і немає причин для тривоги в Ель-Сегундо та навколишніх районах", – наголосила Мітчелл.

Мітчелл попередила мешканців, що пожежа, найімовірніше, вплине на якість повітря в Ель-Сегундо та навколишніх містах. Управління якості повітря Південного узбережжя заявило, що не помітило підвищеного рівня токсинів, але умови можуть змінитися.

Згідно з сайтом Chevron, нафтопереробний завод був побудований у 1911 році. Завод виробляє 276 тис. барелів сирої нафти щодня та "є найбільшим нафтопереробним заводом на західному узбережжі".

НПЗ розташований за кілька миль на південь від аеропорту Лос-Анджелесу. Аеропорт заявив, що пожежа не вплинула на його роботу. Жоден рейс не був скасований, перенаправлений або затриманий одразу після пожежі.

 

