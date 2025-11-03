На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 7 людей загинуло
У понеділок, 3 листопада, на півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи відчувалися поблизу міста Мазар-і-Шариф, де, за попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей і понад 150 отримали поранення
Про це інформує Reuters.
За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився на глибині 28 км (17,4 милі) поблизу Мазар-і-Шарифа, населення якого становить близько 523 000 осіб.
"Станом на сьогоднішній ранок, за повідомленнями, 150 осіб отримали поранення, а семеро загинули. Постраждалих доставили до медичних закладів", — повідомив Самім Джоянда, речник департаменту охорони здоров'я в Самангані, гірській північній провінції поблизу Мазарі-Шарифа.
Він зазначив, що ці дані базуються на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка.
Система оцінки наслідків USGS PAGER видала помаранчевий рівень небезпеки, що свідчить про ймовірність значних жертв і масштабних руйнувань. У відомстві зазначили, що подібні події раніше вимагали реагування на національному рівні.
Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що під час землетрусу частково обвалилася святиня — Блакитна мечеть у Мазар-і-Шарифі.
- 31 серпня біля Джалалабада на сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0. Тоді щонайменше 2200 людей загинуло, понад 3000 отримали поранення. Понад 5400 будинків було зруйновано.
