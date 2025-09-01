Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6 балів: щонайменше 20 людей загинуло, понад сотню поранено

В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6 балів: щонайменше 20 людей загинуло, понад сотню поранено

Марія Науменко
1 вересня, 2025 понедiлок
05:56
Світ землетрус

У неділю, 31 серпня, біля Джалалабада на сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0, щонайменше 20 людей загинули, понад 100 поранені

Зміст

Про це інформує BBC.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи на глибині близько 8 км сталися о 23:47 за місцевим часом (17:17 за Києвом) поблизу Джалалабада, столиці провінції Нангархар. Епіцентр розташовувався неподалік кордону з Пакистаном. З того часу сталося щонайменше три афтершоки магнітудою від 4,5 до 5,2.

Найбільш постраждалі - провінцій Нангархар і Кунар, де зафіксовано найбільше жертв. Місцева влада повідомляє, що багато будинків у гірських районах зруйновані. Постраждалих доправляють до лікарень, однак кількість загиблих може зрости через складний рельєф та слабку сейсмостійкість житла в цих районах.

Кілька джерел з уряду Талібану повідомили BBC, що "десятки будинків лежать під завалами", і зараз є побоювання, що в результаті землетрусу можуть загинути і бути поранені сотні людей.

Поштовхи відчувалися не лише в Кабулі, розташованому за 200 км, а й у столиці Пакистану Ісламабаді, майже за 400 км від епіцентру.

  • 10 серпня в північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, а 29 отримали поранення. Зруйновано більше десятка будівель.

 

