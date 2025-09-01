В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6 балів: щонайменше 20 людей загинуло, понад сотню поранено
У неділю, 31 серпня, біля Джалалабада на сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0, щонайменше 20 людей загинули, понад 100 поранені
Про це інформує BBC.
За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи на глибині близько 8 км сталися о 23:47 за місцевим часом (17:17 за Києвом) поблизу Джалалабада, столиці провінції Нангархар. Епіцентр розташовувався неподалік кордону з Пакистаном. З того часу сталося щонайменше три афтершоки магнітудою від 4,5 до 5,2.
Найбільш постраждалі - провінцій Нангархар і Кунар, де зафіксовано найбільше жертв. Місцева влада повідомляє, що багато будинків у гірських районах зруйновані. Постраждалих доправляють до лікарень, однак кількість загиблих може зрости через складний рельєф та слабку сейсмостійкість житла в цих районах.
Кілька джерел з уряду Талібану повідомили BBC, що "десятки будинків лежать під завалами", і зараз є побоювання, що в результаті землетрусу можуть загинути і бути поранені сотні людей.
Поштовхи відчувалися не лише в Кабулі, розташованому за 200 км, а й у столиці Пакистану Ісламабаді, майже за 400 км від епіцентру.
- 10 серпня в північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, а 29 отримали поранення. Зруйновано більше десятка будівель.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе