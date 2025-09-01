В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6 балів: щонайменше 20 людей загинуло, понад сотню поранено

Про це інформує BBC.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи на глибині близько 8 км сталися о 23:47 за місцевим часом (17:17 за Києвом) поблизу Джалалабада, столиці провінції Нангархар. Епіцентр розташовувався неподалік кордону з Пакистаном. З того часу сталося щонайменше три афтершоки магнітудою від 4,5 до 5,2.

Найбільш постраждалі - провінцій Нангархар і Кунар, де зафіксовано найбільше жертв. Місцева влада повідомляє, що багато будинків у гірських районах зруйновані. Постраждалих доправляють до лікарень, однак кількість загиблих може зрости через складний рельєф та слабку сейсмостійкість житла в цих районах.

Кілька джерел з уряду Талібану повідомили BBC, що "десятки будинків лежать під завалами", і зараз є побоювання, що в результаті землетрусу можуть загинути і бути поранені сотні людей.

Поштовхи відчувалися не лише в Кабулі, розташованому за 200 км, а й у столиці Пакистану Ісламабаді, майже за 400 км від епіцентру.