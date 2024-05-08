На польсько-білоруському кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ

Про це інформує RMF FM.

За даними ЗМІ, затриманим виявився 41-річний російський військовий. Під час спроби перетнути кордон він був у цивільному та без зброї.

Зазначається, що росіянин намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

У чоловіка виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України.

Повідомляється, що аби потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.

Зараз російського дезертира ретельно перевіряють польські служби.