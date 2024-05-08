На польсько-білоруському кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ
У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з російської армії. Він намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом Олександра Лукашенка
Про це інформує RMF FM.
За даними ЗМІ, затриманим виявився 41-річний російський військовий. Під час спроби перетнути кордон він був у цивільному та без зброї.
Зазначається, що росіянин намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.
У чоловіка виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України.
Повідомляється, що аби потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.
Зараз російського дезертира ретельно перевіряють польські служби.
- За даними розвідки Британії, з початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року Росія засудила 7400 окупантів, яких підозрюють у дезертирстві.
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