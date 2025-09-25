Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
06:43
Світ

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в середу, 24 вересня, відбувся пʼятий саміт Міжнародної Кримської платформи. У заході взяли участь понад 60 учасників, зокрема 19 глав держав та урядів, міністри та високі представники 34 країн з усіх континентів та 7 міжнародних організацій

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України. 

Звертаючись до учасників саміту, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що саме в Криму Росія порушила одне з основних правил мирного співіснування між народами – здійснивши незаконну спробу анексії українського півострова. За його словами, саме дії Росії в Криму показали багатьом "хижакам" по всьому світу, як можна захопити частину іншої держави.

"Не можна дозволити війні стати частиною норми. Росія дуже хоче зробити війну "новою нормою". І саме це ми повинні зупинити – не дозволити вбивствам і російській окупації стати чимось, на що світ може просто заплющити очі. Не повинно бути жодного послаблення чи зняття санкцій з Росії, поки триває війна та окупація. І не повинно бути жодного прощення за те, що зробила Росія – починаючи з 2014 року. Окупант має бути притягнутий до відповідальності за окупацію та всі свої злочини", - заявив глава держави.

У своєму вступному слові глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що рекордне представництво цьогорічного саміту свідчить не лише про підтримку України, але й про рішучу підтримку найважливішого принципу ООН – територіальної цілісності держав.

"Найважливіше те, що цей саміт надсилає сильний сигнал надії українцям у Криму, кримським татарам, усім, хто не полишає надії на відновлення справедливості. Світ не забув, Україна не забула, і ми ніколи не залишимо вас і нашу мету відновлення справедливості", - зазначив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що зростаюча кількість учасників саміту свідчить про те, що питання Криму та принципу територіальної цілісності залишається критично важливим для всього світу. За його словами, для України як держави-засновниці ООН, Статут організації – це не просто документ, а наріжний камінь міжнародного права.

"Відновлення територіальної цілісності України має важливе значення для відновлення авторитету Статуту ООН. Міжнародне право має перемогти. Мир має бути відновлений", - зауважив він.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв звернувся до учасників саміту з промовою, згадавши історію репресій Росії проти кримських татар і закликавши до твердої політики щодо агресора, невизнання тимчасово окупованих територій, повернення Криму до складу України.

Високі представники країн, які взяли участь у заході, у своїх виступах підкреслили підтримку територіальної цілісності України та наголосили, що Крим є невід’ємною частиною України.

Ухвалення Нью-Йоркської декларації 

За результатами саміту учасники ухвалили Нью-Йоркську декларацію, положення якої чітко кореспондуються з усіма рішеннями Генеральної Асамблеї ООН і закликають Російську Федерацію негайно припинити збройну агресію та вивести свої війська з усіх незаконно окупованих територій України, включно з Автономною Республікою Крим.

  • Представники кримськотатарського Меджлісу очікують, що оновлений уряд офіційно визнає їх представницьким органом і забезпечить реалізацію норм закону про корінні народи. 
