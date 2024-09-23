Кандидатку на посаду президента США Гарріс підтримали понад 700 представників нацбезпеки й військових, - Axious
Камалу Гарріс підтримали понад 700 представників національної безпеки та військових на пост президента Сполучених Штатів Америки
Про це повідомляє Axious із посиланням на лист.
У документі зазначено, що кандидатка у президенти від демократів "захищає демократичні ідеали Америки", коли представник Республіканської партії Дональд Трамп "загрожує" їм.
У матеріалі додають, що про лист представників нацбезпеки й військових стало відомо після того, як більше сотні республіканських лідерів у галузі нацбезпеки підтримали Гарріс: серед них також 9 людей, які працювали в Білому домі за часів президентства Трампа.
Водночас у листі критикують кандидата у президенти США від республіканців. Там йдеться, що Трамп вихваляє "ворожих диктаторів", зокрема, китайського лідера Сі Цзіньпіна, главу КНДР Кім Чен Ина, російського диктатора Володимира Путіна й терористичних лідерів "Хезболли", чим "принижує США".
Також у листі стверджують: Трамп загрожує американській демократичній системі, коли закликає припинити дію окремих частин конституції США, а "коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не обнадіюють".
"Трамп підірвав віру в наші вибори, повторюючи брехню, без доказів, про "мільйони" шахрайських голосів. Він не виявив каяття за спробу скасувати вибори 2020 року 6 січня, пообіцяв помилувати засуджених злочинців і дав зрозуміти, що не поважатиме результати виборів 2024 року, якщо знову програє. Тільки це доводить, що Трамп не може бути головнокомандувачем", - йдеться в документі.
Підписанти листа наголосили, що їхня підтримка Камали Гарріс - це "схвалення свободи та акт патріотизму".
"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і вмілого головнокомандувача. По-друге, ми вважаємо, що американська демократія безцінна. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Саме тому ми, що нижче підписалися, з гордістю підтримуємо кандидатуру Камали Гарріс на посаду наступного президента США", - підкреслили в листі.
Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа заявив, що люди, які підтримали Гарріс, є тими, хто "втягнув" Штати "у нескінченні іноземні війни". Водночас ексочільника Білого дому він назвав "єдиним президентом у сучасну епоху, який не ввів нашу країну в нові війни".
- 23 вересня нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.
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