Кандидатку на посаду президента США Гарріс підтримали понад 700 представників нацбезпеки й військових, - Axious

Про це повідомляє Axious із посиланням на лист.

У документі зазначено, що кандидатка у президенти від демократів "захищає демократичні ідеали Америки", коли представник Республіканської партії Дональд Трамп "загрожує" їм.

У матеріалі додають, що про лист представників нацбезпеки й військових стало відомо після того, як більше сотні республіканських лідерів у галузі нацбезпеки підтримали Гарріс: серед них також 9 людей, які працювали в Білому домі за часів президентства Трампа.

Водночас у листі критикують кандидата у президенти США від республіканців. Там йдеться, що Трамп вихваляє "ворожих диктаторів", зокрема, китайського лідера Сі Цзіньпіна, главу КНДР Кім Чен Ина, російського диктатора Володимира Путіна й терористичних лідерів "Хезболли", чим "принижує США".

Також у листі стверджують: Трамп загрожує американській демократичній системі, коли закликає припинити дію окремих частин конституції США, а "коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не обнадіюють".

"Трамп підірвав віру в наші вибори, повторюючи брехню, без доказів, про "мільйони" шахрайських голосів. Він не виявив каяття за спробу скасувати вибори 2020 року 6 січня, пообіцяв помилувати засуджених злочинців і дав зрозуміти, що не поважатиме результати виборів 2024 року, якщо знову програє. Тільки це доводить, що Трамп не може бути головнокомандувачем", - йдеться в документі.

Підписанти листа наголосили, що їхня підтримка Камали Гарріс - це "схвалення свободи та акт патріотизму".

"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і вмілого головнокомандувача. По-друге, ми вважаємо, що американська демократія безцінна. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Саме тому ми, що нижче підписалися, з гордістю підтримуємо кандидатуру Камали Гарріс на посаду наступного президента США", - підкреслили в листі.

Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа заявив, що люди, які підтримали Гарріс, є тими, хто "втягнув" Штати "у нескінченні іноземні війни". Водночас ексочільника Білого дому він назвав "єдиним президентом у сучасну епоху, який не ввів нашу країну в нові війни".