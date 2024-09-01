На сьогоднішніх виборах у східній Німеччині очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих

Про це повідомляє DW.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00. У Саксонії право голосу мають 3,2 млн людей, у Тюрингії - 1,7 млн.

За останніми соціологічними опитуваннями, в обох землях лідирує правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Її успіх пов'язують зі зростанням невдоволення населення політикою провладної коаліції та економічними проблемами.

Хороші результати очікують і у лівих популістів із нової партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (BSW).

Як і AfD, BSW виступає за різке обмеження міграції, скорочення допомоги Україні та покращення відносин із Росією.

Партії провладної коаліції, зокрема "Вільна демократична партія" і "Союз-90/Зелені", втрачають підтримку виборців. Є ризик, що вони взагалі не потраплять до ландтагів.

Однак, попри можливий успіх, AfD не має потенційних коаліційних партнерів в обох землях. Обидва місцеві осередки партії класифіковані як правоекстремістські, що ускладнює формування коаліцій.

Ким є лідер "Альтернативи для Німеччини" Бйорн Гьокке

Бйорн Гьокке - лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у Тюринґії. Він народився та виріс у західній Німеччині, за фахом є вчителем історії та спорту. Приєднався до AfD у 2013 році та створив тюринзький осередок партії.

Він відомий своїми ультраправими поглядами. Висловлював розчарування німецькою культурою пам'яті, називаючи Меморіал Голокосту "пам'ятником ганьби". Він також стверджував, що "велика проблема полягає в тому, що Гітлера представляють як абсолютне зло".

Гьокке неодноразово використовував заборонене нацистське гасло Alles für Deutschland ("Все для Німеччини"). Його висловлювання про Гітлера викликали широке засудження, а суд визнав їх фашистськими.

Крім того, політик був залучений у низку внутрішніх конфліктів в AfD.

Наразі Гьокке лідирує в опитуваннях, що робить його першим ультраправим політиком, який може виграти вибори в Німеччині після Другої світової війни.

Однак, навіть якщо AfD отримає найбільшу кількість голосів у Тюринґії, Гьокке зіткнеться з величезними перешкодами на шляху до посади прем'єр-міністра землі, оскільки жодна інша партія не виявила бажання долучитися до коаліції з AfD.