На сьогоднішніх виборах у східній Німеччині очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих
У неділю, 1 вересня, на сході Німеччини проходять вибори до земельних парламентів (ландтагів) у Саксонії та Тюрингії. Очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих
Про це повідомляє DW.
Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00. У Саксонії право голосу мають 3,2 млн людей, у Тюрингії - 1,7 млн.
За останніми соціологічними опитуваннями, в обох землях лідирує правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Її успіх пов'язують зі зростанням невдоволення населення політикою провладної коаліції та економічними проблемами.
Хороші результати очікують і у лівих популістів із нової партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (BSW).
Як і AfD, BSW виступає за різке обмеження міграції, скорочення допомоги Україні та покращення відносин із Росією.
Партії провладної коаліції, зокрема "Вільна демократична партія" і "Союз-90/Зелені", втрачають підтримку виборців. Є ризик, що вони взагалі не потраплять до ландтагів.
Однак, попри можливий успіх, AfD не має потенційних коаліційних партнерів в обох землях. Обидва місцеві осередки партії класифіковані як правоекстремістські, що ускладнює формування коаліцій.
Ким є лідер "Альтернативи для Німеччини" Бйорн Гьокке
Бйорн Гьокке - лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у Тюринґії. Він народився та виріс у західній Німеччині, за фахом є вчителем історії та спорту. Приєднався до AfD у 2013 році та створив тюринзький осередок партії.
Він відомий своїми ультраправими поглядами. Висловлював розчарування німецькою культурою пам'яті, називаючи Меморіал Голокосту "пам'ятником ганьби". Він також стверджував, що "велика проблема полягає в тому, що Гітлера представляють як абсолютне зло".
Гьокке неодноразово використовував заборонене нацистське гасло Alles für Deutschland ("Все для Німеччини"). Його висловлювання про Гітлера викликали широке засудження, а суд визнав їх фашистськими.
Крім того, політик був залучений у низку внутрішніх конфліктів в AfD.
Наразі Гьокке лідирує в опитуваннях, що робить його першим ультраправим політиком, який може виграти вибори в Німеччині після Другої світової війни.
Однак, навіть якщо AfD отримає найбільшу кількість голосів у Тюринґії, Гьокке зіткнеться з величезними перешкодами на шляху до посади прем'єр-міністра землі, оскільки жодна інша партія не виявила бажання долучитися до коаліції з AfD.
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