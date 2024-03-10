На церемонію відкриття Музею Голокосту в Амстердамі прибув президент Ізраїлю. Під стінами будівлі зібралися тисячі протестувальників

Про це повідомляє Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Александр і Герцоґ відвідали знамениту Португальську синагогу в Амстердамі та урочисто відкрили музей.

На площі Ватерлоо в центрі Амстердама, біля музею і синагоги, в умовах посиленої безпеки зібралися тисячі пропалестинських протестувальників, які вимахували палестинськими прапорами, скандуючи гасла проти ізраїльської окупації палестинських територій і вимагаючи негайного припинення вогню в секторі Гази.

За словами організаторів акції, протест був спрямований проти присутності Герцоґа, а не проти музею і того, що він вшановує пам'ять.

"Для нас, євреїв, ці музеї є частиною нашої історії, нашого минулого, - заявила Джоана Кавако, антивоєнний активіст єврейського колективу Erev Rav, звертаючись до натовпу перед початком церемонії. - Як це можливо, що такий священний простір сьогодні використовується для нормалізації геноциду?"

Пропалестинська голландська організація The Rights Forum назвала присутність Герцоґа "ляпасом палестинцям, які можуть лише безпорадно спостерігати, як Ізраїль вбиває їхніх близьких і знищує їхню землю".

Довідково: Музей в Амстердамі розповідає історії деяких зі 102 тисяч євреїв, які були депортовані з Нідерландів і вбиті в нацистських таборах, а також історію їхніх структурних переслідувань під час німецької окупації під час Другої світової війни до початку депортації.