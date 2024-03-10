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На церемонію відкриття Музею Голокосту в Амстердамі прибув президент Ізраїлю. Під стінами будівлі зібралися тисячі протестувальників

10 березня, 2024 неділя
17:04
Світ відкриття музею Голокосту в Амстердамі

У неділю, 10 березня, в Амстердамі відбулася церемонія відкриття Національного музею Голокосту, на яку прибув король Нідерландів, а також президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, чия присутність спричинила масштабну пропалестинську акцію протесту

Про це повідомляє Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Александр і Герцоґ відвідали знамениту Португальську синагогу в Амстердамі та урочисто відкрили музей.

На площі Ватерлоо в центрі Амстердама, біля музею і синагоги, в умовах посиленої безпеки зібралися тисячі пропалестинських протестувальників, які вимахували палестинськими прапорами, скандуючи гасла проти ізраїльської окупації палестинських територій і вимагаючи негайного припинення вогню в секторі Гази.

За словами організаторів акції, протест був спрямований проти присутності Герцоґа, а не проти музею і того, що він вшановує пам'ять.

"Для нас, євреїв, ці музеї є частиною нашої історії, нашого минулого, - заявила Джоана Кавако, антивоєнний активіст єврейського колективу Erev Rav, звертаючись до натовпу перед початком церемонії. - Як це можливо, що такий священний простір сьогодні використовується для нормалізації геноциду?"

Пропалестинська голландська організація The Rights Forum назвала присутність Герцоґа "ляпасом палестинцям, які можуть лише безпорадно спостерігати, як Ізраїль вбиває їхніх близьких і знищує їхню землю".

Довідково: Музей в Амстердамі розповідає історії деяких зі 102 тисяч євреїв, які були депортовані з Нідерландів і вбиті в нацистських таборах, а також історію їхніх структурних переслідувань під час німецької окупації під час Другої світової війни до початку депортації.

  • Напередодні активісти організації Palestine Action пошкодили портрет діяча, пов'язаного зі створенням Ізраїлю, лорда Бальфура в Трініті-коледжі Кембриджського університету.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Нідерланди
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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