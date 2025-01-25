На узбережжі у Сомалі виявили більше сотні мертвих дельфінів
На узбережжі напівавтономного регіону Пунтленд у Сомалі виявили понад 100 мертвих дельфінів. За словами офіційних осіб, причини їхньої загибелі поки що не встановлені
Про це пише Reuters.
Міністр рибного господарства регіону Абдірісак Абдулахі Хагаа повідомив агентству Reuters, що наразі було нараховано щонайменше 110 мертвих дельфінів неподалік від порту Босасо.
"Наразі ми знаємо, що їхня смерть не була спричинена пораненнями від сіток, оскільки на них не було жодних ран чи порізів", - сказав він.
Міністр зазначив, що для спроби встановити причини інциденту, біло взято необхідні зразки.
- Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів.
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