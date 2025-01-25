На узбережжі у Сомалі виявили більше сотні мертвих дельфінів

Про це пише Reuters.

Міністр рибного господарства регіону Абдірісак Абдулахі Хагаа повідомив агентству Reuters, що наразі було нараховано щонайменше 110 мертвих дельфінів неподалік від порту Босасо.

"Наразі ми знаємо, що їхня смерть не була спричинена пораненнями від сіток, оскільки на них не було жодних ран чи порізів", - сказав він.

Міністр зазначив, що для спроби встановити причини інциденту, біло взято необхідні зразки.