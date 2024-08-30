На Вірменській АЕС сталась аварія, станція відключилась від мережі
Ввечері пʼятниці, 30 серпня, у Вірменії сталась аварія на атомній електростанції
Про це повідомляє ресурс "Новини-Вірменія", інформацію підтвердили у Міністерстві інфраструктури Вірменії.
"Внаслідок аварії в електросистемі відключили АЕС від системи. Причини інциденту з'ясовуються та нададуть додаткові роз'яснення", - йдеться у заяві Мінінфраструктури.
Наразі електропостачання в системі відновлено.
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