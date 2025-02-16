На залізничному вокзалі Нью-Делі внаслідок тисняви загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення
У суботу, 15 лютого, на залізничному вокзалі Нью-Делі під час спроби тисяч осіб сісти на поїзди, що затримувались, виникла тиснява, унаслідок чого загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення
Про це інформує BBC.
У суботу, 15 лютого, на залізничному вокзалі Нью-Делі виникла тиснява, унаслідок чого загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення
Згідно з повідомленням, четверо з жертв - діти, а 10 - жінки.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття родинам загиблих, зазначивши, що його думки "з усіма тими, хто втратив своїх близьких".
У виданні зазначили, що подібні інциденти з тиснявою часто трапляються в Індії, зокрема під час релігійних свят, фестивалів та в громадських місцях.
За свідченнями очевидців, на вокзалі, через який проходило багато людей, що їхали на Кумбх Мелу в Праяградж, зібрався "величезний натовп". Два поїзди затрималися, а третій, що прямував у напрямку Праяграджа, чекав на відправлення.
Заступник комісара поліції Малхотра підтвердив, що тиснява сталася через затримки поїздів і скупчення людей на станції.
Лідери опозиції розкритикували владу, звинувативши її в адміністративній неспроможності.
"Враховуючи велику кількість вірян, що прямують до Праяграджу, на вокзалі слід було краще організувати роботу", - написав Рахул Ганді, лідер опозиції в індійському парламенті, на своїй сторінці в соціальній мережі X.
- 4 листопада стало відомо, що влада Нью-Делі та навколишніх районів вжила безпрецедентних заходів боротьби з критичною ситуацією із забрудненням повітря, виписавши штрафи власникам понад 67 500 автівок та 597 будівельних майданчиків.
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