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На залізничному вокзалі Нью-Делі внаслідок тисняви загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення

Марія Науменко
16 лютого, 2025 неділя
09:45
Світ

У суботу, 15 лютого, на залізничному вокзалі Нью-Делі під час спроби тисяч осіб сісти на поїзди, що затримувались, виникла тиснява, унаслідок чого загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення

Зміст

Про це інформує BBC.

У суботу, 15 лютого, на залізничному вокзалі Нью-Делі виникла тиснява, унаслідок чого загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення

Згідно з повідомленням,  четверо з жертв - діти, а 10 - жінки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття родинам загиблих, зазначивши, що його думки "з усіма тими, хто втратив своїх близьких".

У виданні зазначили, що подібні інциденти з тиснявою часто трапляються в Індії, зокрема під час релігійних свят, фестивалів та в громадських місцях. 

За свідченнями очевидців, на вокзалі, через який проходило багато людей, що їхали на Кумбх Мелу в Праяградж, зібрався "величезний натовп". Два поїзди затрималися, а третій, що прямував у напрямку Праяграджа, чекав на відправлення.

Заступник комісара поліції Малхотра підтвердив, що тиснява сталася через затримки поїздів і скупчення людей на станції.

Лідери опозиції розкритикували владу, звинувативши її в адміністративній неспроможності.

"Враховуючи велику кількість вірян, що прямують до Праяграджу, на вокзалі слід було краще організувати роботу", - написав Рахул Ганді, лідер опозиції в індійському парламенті, на своїй сторінці в соціальній мережі X.

  • 4 листопада стало відомо, що влада Нью-Делі та навколишніх районів вжила безпрецедентних заходів боротьби з критичною ситуацією із забрудненням повітря, виписавши штрафи власникам понад 67 500 автівок та 597 будівельних майданчиків.
Теги:
Новини
Суспільство
Індія
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