На залізничному вокзалі Нью-Делі внаслідок тисняви загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення

Про це інформує BBC.

У суботу, 15 лютого, на залізничному вокзалі Нью-Делі виникла тиснява, унаслідок чого загинуло 18 людей, щонайменше 10 отримали поранення

Згідно з повідомленням, четверо з жертв - діти, а 10 - жінки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття родинам загиблих, зазначивши, що його думки "з усіма тими, хто втратив своїх близьких".

У виданні зазначили, що подібні інциденти з тиснявою часто трапляються в Індії, зокрема під час релігійних свят, фестивалів та в громадських місцях.

За свідченнями очевидців, на вокзалі, через який проходило багато людей, що їхали на Кумбх Мелу в Праяградж, зібрався "величезний натовп". Два поїзди затрималися, а третій, що прямував у напрямку Праяграджа, чекав на відправлення.

Заступник комісара поліції Малхотра підтвердив, що тиснява сталася через затримки поїздів і скупчення людей на станції.

Лідери опозиції розкритикували владу, звинувативши її в адміністративній неспроможності.

"Враховуючи велику кількість вірян, що прямують до Праяграджу, на вокзалі слід було краще організувати роботу", - написав Рахул Ганді, лідер опозиції в індійському парламенті, на своїй сторінці в соціальній мережі X.