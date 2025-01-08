На заводі у Німеччині працівник застрілив двох своїх колег і тяжко поранив ще одного

Про це повідомляє Bild.

Так, близько 17:45 озброєний чоловік зайшов на територію підприємства. Правоохоронці встановили, що ним виявився 52 річний співробітник.

За даними поліції, у результаті стрілянини двоє людей загинули, ще один чоловік отримав тяжкі поранення. Під час злочину на місці перебували й інші працівники, але вони не постраждали.

Спершу підозрюваному вдалося втекти з місця злочину: "Поліція працює на місці з великими силами. Пошукові заходи тривають на повну потужність, для цього задіяно також поліцейський гелікоптер. Наразі загрози для населення немає".