На заводі у Німеччині працівник застрілив двох своїх колег і тяжко поранив ще одного
У німецькому Бад-Фрідріхсгалль сталася стрілянина на заводі "Ханель", що виробляє компоненти для стоматологічних установок. Через це загинули два працівники, один постраждав
Про це повідомляє Bild.
Так, близько 17:45 озброєний чоловік зайшов на територію підприємства. Правоохоронці встановили, що ним виявився 52 річний співробітник.
За даними поліції, у результаті стрілянини двоє людей загинули, ще один чоловік отримав тяжкі поранення. Під час злочину на місці перебували й інші працівники, але вони не постраждали.
Спершу підозрюваному вдалося втекти з місця злочину: "Поліція працює на місці з великими силами. Пошукові заходи тривають на повну потужність, для цього задіяно також поліцейський гелікоптер. Наразі загрози для населення немає".
- У чорногорському місті Цетинє 1 січня чоловік улаштував стрілянину в барі, унаслідок чого загинули дванадцять людей. Підозрюваний учинив самогубство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе