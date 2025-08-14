"Начитався улюблену Трампову Fox News і був позитивно здивований": дипломат Джиджора про майбутню зустріч Трампа і Путіна

Про це розповів радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України (2019-2021), президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, асоційований член Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора в етері Еспресо.

"Я начитався вчора і сьогодні улюблений Трамповий Fox News. Там, в принципі, розписаний ледь не покроковий алгоритм, а що ж необхідно Трампу робити. Там чітко чотири позиції звучать, що Америка планує на цю зустріч. Це перша позиція, яка чітко відповідає нашим очікуванням, нашим прагненням, спільним з нашими європейськими партнерами по НАТО. Перший пункт - це безумовне припинення вогню. На чому наголошував учора Трамп після того, як відбулися ці контакти з нашим президентом, з європейськими партнерами під час перебування нашого президента у Берліні, це безумовне припинення вогню. Ніяких інших перемовин, ніякої іншої позиції не очікується, і я дуже радий, що це зартикульовано саме з американською стороною. І Трамп не казав саме в такому формулюванні, але от той його рупор, який озвучує його думки і до кого він прислухається, чітко прописав, що це безумовне припинення воювання", - сказав він.

Володимир Джиджора зауважив, що у разі, якщо так відбудеться, це буде те, чого очікує Україна разом із нашими європейськими партнерами.

"Другий пункт - це жорсткі санкції у разі, якщо Росія порушить це безумовне припинення вогню. І тут іде саме відсил до першого пункту, до першого положення, про те, що ніяких інших домовленостей переговорів до безумовного припинення вогню бути не може. І це, знову ж таки, відповідає повністю нашим прагненням, нашій позиції спільній європейській і НАТОвській. І це не може не не радувати і те, що сам Трамп сказав, що він не конкретизував, але він чітко наголосив, ми знаємо, що він любить епатажно це робити, що Росію очікують найнеймовірніші санкції, якщо Росія не погодиться на його пропозиції. Перекладаючи це на нормальну дипломатичну мову: якщо Росія буде намагатися надурити особисто Трампа, Росія буде порушувати безумовне припинення вогню, тоді будуть запроваджені санкції", - зазначив він.

Колишній радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України також наголосив, що у матеріалі йдеться і про гарантії безпеки для України.

"Які і коли, знову ж таки, рупор Трампа озвучує: відразу через два дні після встановлення безумовного припинення вогню мають розпочатися саме мирні переговори за участю України. Тобто ніяких інших умов двосторонніх, сепаратних або форматів без участі України про припинення уже саме війни і на яких умовах ця буде війна припинятися, саме не бойові дії, а війна, буде відбуватися і має відбуватися однозначно за участі України. Тут відразу Трамп згадує, це вже не Fox News, а Трампа згадує, і він у вчорашніх своїх заявах сказав, що не може бути будь-яких територіальних обговорень без участі України. Ну і наостанок, що мене надзвичайно позитивно здивувало, і це означає, що це вже лежить на столі у Трампа в тому числі і однозначно вже тривалий час лежить на столі наших європейських партнерів. Гарантії безпеки. Вони чітко, знову ж таки, озвучені. Це або членство в НАТО, або якийсь еквівалент гарантій, які будуть силою запроваджені", - додав Володимир Джиджора.