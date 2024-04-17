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Над авіабазою у Румунії зафіксували невідомі безпілотники: їх збили засобами РЕБ

17 квітня, 2024 середа
06:48
Світ дрон

У ніч на вівторок, 16 квітня, військовослужбовці 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана у Румунії помітили декілька невідомих дронів

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" з посиланням на заяву ВПС Румунії.

За словами румунського генерала Костянтин Спину, дрони були "заблоковані" електронними засобами, оскільки вони ризикували перешкодити польотам військової бази.

Співробітники служби безпеки 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана оперативно повідомили про присутність у повітрі в районі міжнародного аеропорту "Михайло Когелнічана" дронів.

Зазначається, що БПЛА, за якими спостерігали за допомогою електронних, оптичних та візуальних засобів, були невеликими за розміром, швидше за все, комерційного типу та летіли на низьких швидкостях та на малих висотах.

"Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00.30", - йдеться у повідомленні пресслужби ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

  • 8 квітня у Румунії стартували багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24, церемонія відкриття якого відбулася в порту Костанци.
Теги:
Румунія
військові
безпілотник
Військові новини
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