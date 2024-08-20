Надрукував близько 11 млн євро: в Італії заарештували чоловіка за виготовлення фальшивих купюр
У Неаполі правоохоронці заарештували чоловіка за підозрою у виготовленні фальшив купюр на суму 11 млн євро та ліквідували його нелегальну друкарську фабрику
Про це йдеться на сайті Європолу.
За даними слідства, фігурант організував нелегальне підприємство у своєму будинку. Під час обшуку правоохоронці виявили там 31 цифровий верстат, сировину для виготовлення фальшивих купюр та підроблених 3 млн євро.
Як вважають правоохоронці, підозрюваний випустив понад 27% з усіх підроблених євро, виявлених і вилучених з обігу минулого року. Загальна номінальна вартість цих банкнот оцінюється приблизно у 8 млн євро.
Фото: Europol
Крім того, по всій Європі вилучили підроблені банкноти різних номіналів на загальну суму близько 950 000 євро до того, як вони потрапили в обіг, і всі вони були виготовлені одним виробником.
У Європолі додали, що фігурант використовував кілька національних і транснаціональних каналів збуту, переважно - у Франції. Експертний аналіз за підтримки Європейського центрального банку показав, що підроблені захисні елементи на банкнотах були високої якості.
- Українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Молдови та Румунії припинили діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.
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