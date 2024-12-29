"Нагнітання настроїв перед парламентськими виборами": журналістка Присяжнюк про зупинку Росією постачання газу до Молдови

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Метою кризи з боку Росії є нагнітання настроїв напередодні парламентських виборів у Молдові. У Молдові розглядається кілька сценаріїв. Зокрема, що Росія може бронювати потужності в газотранспортній системі й потім, коли певна напруга спаде, щодня чи в короткий проміжок укладати короткострокові угоди чи щось подібне. Такий варіант розглядається. Росія таким чином буде намагатись підтримувати стабільну напругу в регіоні весь опалювальний сезон", - пояснила Присяжнюк.

За словами журналістки, владі Молдови буде складно знайти рішення, оскільки країна досить тривалий час була залежна від російських енергоресурсів.

"Також розглядається сценарій, коли Молдові доведеться якось сприяти окупованому Росією Придністровʼю. Зокрема, постачаючи туди енергоресурси. Як за них буде платити Придністровʼя, поки що невідомо. Оскільки цей анклав завжди отримував російські енергоресурси безплатно. Якщо підсумувати, то зараз складно спрогнозувати, як влада Молдови буде намагатися виплутатися з цієї ситуації, бо дуже довгий час країна була залежною від російських енергоносіїв", - додала вона.