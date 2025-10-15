Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин

Про це сказав редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Чехія - це країна з потужним медіасектором і незалежними мас-медіа. У чеських ЗМІ активно представлений західний капітал. Це суттєво впливає на якість та незалежність інформаційного простору.

Єдиною проблемою залишається спроба Росії впливати на соціальні мережі - зокрема, шляхом підтримки крайніх правих і лівих політичних сил у Чехії, особливо через платформу TikTok. Ці спроби фіксуються чеськими спецслужбами", - зазначив Хотин.

За словами редактора "Радіо Свобода", Чехія вже вжила низку заходів, щоб зменшити російський вплив на своє політичне життя. Після вибухів на збройних складах у Врбетіце, чеська влада серйозно посилила свою позицію. Тоді, на тлі початку війни на Донбасі, Чехія планувала передати Україні зброю радянського зразка, якої зберігалося чимало. Але сталися несподівані вибухи, розслідування яких привело до Росії. У відповідь на це Чехія радикально скоротила штат російського посольства.

"Раніше Росія фактично використовувала посольство в Празі як шпигунський хаб для всієї Центральної Європи. Російські агенти працювали не лише по чеському напрямку, а й вели розвідку щодо Німеччини, Австрії, Словаччини, Польщі.

Зрозумівши масштаби загрози, Чехія довела кількість російських дипломатів у Празі до паритету з числом чеських дипломатів у Москві.

Наразі Чехія просуває нову ініціативу, яка може бути включена до 19-го пакету санкцій Європейського Союзу. Вона передбачає обмеження на пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Якщо дипломат працює в Чехії - то має залишатися в Чехії. Для поїздок до інших країн Шенгену потрібно буде реєструватися і отримувати дозвіл.

Чехія вже запровадила аналогічне обмеження на своєму рівні - російським дипломатам заборонено залишати територію країни без дозволу. Тобто працюєш у Чехії - залишайся в Чехії, а не їдь вільно до Австрії чи інших держав", - наголосив Хотин.